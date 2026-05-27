Investor Hasan Ismaik kündigt Darlehen, Löwen drohen Insolvenz

Investor Hasan Ismaik hat am 21. Mai ein Darlehen gekündigt, weil es wohl von der Geschäftsführung Verstöße gegen die Berichterstattungspflicht gegeben haben soll. Die Firma von Ismaik (HAM) sucht nun nach einer Ersatzfinanzierung, um die Lizenz zu finanzieren. Für die Finanzierung gibt es sieben sehr relevante Bedingungen, die erfüllt werden müssen.

Investor Hasan Ismaik hat am 21. Mai ein Darlehen gekündigt, weil es wohl von der Geschäftsführung Verstöße gegen die Berichterstattungspflicht gegeben haben soll. Die Firma von Ismaik (HAM) sucht nun nach einer Ersatzfinanzierung, um die Lizenz zu finanzieren.

Für die Finanzierung gibt es sieben sehr relevante Bedingungen, die erfüllt werden müssen. Dazu gehören unter anderem die Installation eines Finanzfachmanns, die zukünftige Einhaltung des Budgets und regelmäßige Reportings. Die Kündigung als unwirksam zurückgewiesen, können die Löwen aufgrund der Kündigung und den aufgestellten Forderungen nicht mehr von einer Durchfinanzierung ausgehen. Bis auf Weiteres können keine Zahlungen geleistet werden, auch keine Gehaltszahlungen





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