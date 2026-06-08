IONOS startet mit Rekordquartal ins Jahr 2026: 180.000 Neukunden und KI-Offensive

IONOS verzeichnet im ersten Quartal 2026 mit 180.000 Neukunden ein Rekordwachstum. Umsatz und Marge steigen, getrieben durch die neue Momentum-Plattform und KI-Agenten. Das Unternehmen bestätigt die Jahresprognose.

Der Webhosting- und Cloud -Spezialist IONOS hat im ersten Quartal 2026 einen Rekordzuwachs von 180.000 Neukunden verzeichnet und damit seine Position als führender Anbieter für digitale Infrastrukturlösungen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) weiter gestärkt.

Das Unternehmen präsentierte zudem seine innovative Momentum-Plattform sowie erste erfolgreiche autonome KI-Agenten, die es KMU ermöglichen, ihre Geschäftsprozesse effizienter zu gestalten. Mit dieser Entwicklung beweist IONOS, dass es keineswegs zu den KI-Verlierern gehört, sondern vielmehr innovative Technologien in ein profitables Ökosystem integriert. Der durchschnittliche Umsatz pro Kunde erreichte ein Mehrjahreshoch, was auf die gestiegene Nachfrage nach ergänzenden Services und Cloud-Lösungen zurückzuführen ist. Im Berichtszeitraum stieg der Gesamtumsatz von IONOS um 5,7 Prozent auf 348,4 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahresquartal.

Das bereinigte EBITDA legte auf 118,2 Millionen Euro zu, was einer operativen Marge von 33,9 Prozent entspricht. Diese soliden Ergebnisse spiegeln die konsequente Umsetzung der Wachstumsstrategie wider, die auf die Expansion des Kundenstamms und die Steigerung der durchschnittlichen Umsätze pro Kunde abzielt. Das Management zeigte sich zuversichtlich, die Prognose für das Gesamtjahr 2026 zu erreichen: ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von rund 7 Prozent und eine bereinigte EBITDA-Marge von 37 bis 38 Prozent, nach 36,8 Prozent im Vorjahr.

Ein wesentlicher Treiber des Erfolgs ist die neue Momentum-Plattform, die KI-gestützte Automatisierung, Cloud-Ressourcen und maßgeschneiderte Tools für KMU bündelt. Die ersten autonomen KI-Agenten, die in der Plattform integriert sind, übernehmen wiederkehrende Aufgaben wie Website-Optimierung, Sicherheitsüberwachung und Kundenkommunikation. Dadurch können Unternehmen ihre Effizienz steigern und sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. IONOS investiert kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um die Plattform weiterzuentwickeln und den Kunden einen messbaren Mehrwert zu bieten.

Die Kombination aus starkem Neukundenzuwachs, höheren Pro-Kopf-Umsätzen und innovativen Technologien unterstreicht die Wettbewerbsfähigkeit von IONOS im dynamischen Markt für Cloud-Dienste. Hintergrund: Der deutsche Markt für Cloud- und Hosting-Dienste wächst rasant, angetrieben durch die Digitalisierung von KMU und den Bedarf an skalierbaren, sicheren Infrastrukturen. IONOS profitiert von diesem Trend und baut sein Angebot kontinuierlich aus. Mit der Momentum-Plattform und den KI-Agenten positioniert sich das Unternehmen als Vorreiter für KI-gestützte Geschäftslösungen für den Mittelstand.

Analysten sehen IONOS gut aufgestellt, um sein Wachstum auch in den kommenden Quartalen fortzusetzen. Die Aktie des Unternehmens reagierte positiv auf die Quartalszahlen und notierte im frühen Handel mit einem Plus von 2,5 Prozent. Anleger bewerten insbesondere die Margensteigerung und die strategische Ausrichtung positiv. Dennoch weisen Experten auf die anhaltenden Investitionen in KI und Plattformentwicklung hin, die kurzfristig die Profitabilität belasten könnten, langfristig jedoch das Wachstumspotenzial erhöhen.

Insgesamt zeigt die Entwicklung von IONOS im ersten Quartal 2026, dass das Unternehmen auf dem richtigen Weg ist, seine ehrgeizigen Ziele zu erreichen. Mit einem klaren Fokus auf Innovation und Kundenzufriedenheit hat sich IONOS als verlässlicher Partner für die digitale Transformation von KMU etabliert. Die kommenden Quartale werden zeigen, ob das Unternehmen die Dynamik beibehalten und seine Marktposition weiter ausbauen kann





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