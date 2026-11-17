Apple iOS 27.3 Beta führt tägliche Limits für Apple Intelligence ein und erlaubt Entsperren mit Außendisplay. Details zu Änderungen an Siri, Kalender und Home.

Apple hat die zweite Entwickler-Beta der Softwareversion iOS 27.3 für seine Nutzer veröffentlicht. Dieses Update bringt signifikante Änderungen für das iPhone Duo mit sich, indem es das Entsperren über die Kamera im Außendisplay ermöglicht. Parallel dazu führt Apple strikte tägliche Nutzungslimits für bestimmte Funktionen von Apple Intelligence und Siri AI ein, um den Serververbrauch zu regulieren.

Entsperren des iPhone Duo mit Außendisplay

Die neue Funktion "Unlock with Front Camera" erlaubt es Nutzern, ihr zusammenklappbares Gerät über die Frontkamera zu entsperren, sofern das Display geschlossen ist. Bisher war die Authentifizierung ausschließlich über Touch ID möglich. Die Face-ID-Technologie wird durch diese neue Methode nicht vollständig ersetzt, da sie spezifische Einschränkungen aufweist. So erfordert die Aktivierung der Gesichtserkennung ausreichend Lichtverhältnisse, um zuverlässig zu funktionieren.

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Trotz der neuen Entsperr-Möglichkeit bleiben Touch ID und der Gerätecode für sensible Transaktionen vorgeschrieben. Dies gilt unter anderem für Apple Pay, das Speichern von Passwörtern und den Zugriff auf Anmeldedaten. Das System fordert nach 45 Minuten ohne Aktivität erneut die Eingabe von Touch ID. Die Einrichtung dieser neuen Funktion erfolgt zentral unter dem Menüpunkt "Touch ID & Code". Bereits in der ersten Beta-Version hatte Apple die Wartezeit beim Entsperren per Fingerabdruck verkürzt.

Zusätzlich wurde eine neue Option eingeführt, die das iPhone Duo beim Zusammenklappen sperrt. Diese Einstellung verhindert, dass Inhalte auf das Außendisplay übertragen werden, was den Datenschutz und die Akkulaufzeit unterstützen kann. Die Nutzer haben somit die freie Wahl, ob sie das Außendisplay als sekundären Bildschirm nutzen oder das Gerät bei der Handhabung sofort blockieren.

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Tägliche Limits für Apple Intelligence und Siri AI

Apple führt mit dieser Beta-Version tägliche Nutzungslimits für KI-Funktionen ein, die Daten an die Unternehmensserver senden. Diese Begrenzungen gelten pro Gerät und betreffen Funktionen wie die Bilderzeugung, die Bildbearbeitung, die Erstellung von Kurzbefehlen sowie umfangreiche Anfragen an Siri AI. Das System soll so vor übermäßiger Belastung geschützt werden, während die Funktionalität für den Durchschnittsnutzer erhalten bleibt.

Die Höhe der erlaubten Anfragen hängt stark vom gewählten Datenvolumen-Tarif des Nutzers ab. Für Tarife mit einem Volumen von 200 Gigabyte (GB) wird das Limit verdoppelt. Bei einem Tarif mit zwei Terabyte (TB) verfünffacht sich die erlaubte Anzahl der Anfragen. Für Nutzer mit sechs Terabyte (TB) gilt das zehnfache Limit, während der maximale Tarif von zwölf Terabyte (TB) das zwanzigfache Limit ermöglicht. Der tatsächliche Bedarf variiert dabei auch entsprechend der Rechenleistung des jeweiligen Geräts.

Erweiterte Funktionen in Siri AI und Apple TV

Siri AI erhält eine neue Funktion namens "Ask About Page", die es dem Assistenten ermöglicht, auf vollständige Webseiten zuzugreifen. Diese Erweiterung erfordert jedoch die ausdrückliche Zustimmung des Nutzers. Darüber hinaus darf Siri AI auf Wunsch des Besitzers auch Gesundheitsdaten verwenden, um präzisere und kontextbewusstere Antworten zu liefern. Diese Integration eröffnet neue Möglichkeiten für personalisierte Unterstützung im Gesundheitsbereich.

Apple TV integriert kostenlose Video-Podcasts direkt in die App, wodurch der Zugriff auf diesen Inhalt vereinfacht wird. In der Home-App können Nutzer den Zugriff auf Safari und Siri für unbekannte Personen auf Apple-Home-Geräten beschränken. Dies erhöht die Sicherheit im smarten Zuhause, indem Fremden der Zugriff auf wichtige Kommunikations- und Suchfunktionen vorenthalten wird.

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Änderungen im Kalender und Systemübergreifende Optimierung

In der Kalender-App wurden Anpassungen vorgenommen, die dazu führen, dass Suchergebnisse und neue Termine nach unten verschoben werden. Diese Änderung soll die Übersichtlichkeit verbessern und die Navigation durch die App erleichtern. Insgesamt überarbeitet Apple einzelne Funktionen in Kalender, Apple TV und Home, um die Nutzererfahrung zu optimieren. Die zweite Entwickler-Beta von iOS 27.3 dient als Vorstufe für die finale Veröffentlichung und ermöglicht Entwicklern, ihre Apps an die neuen Gegebenheiten anzupassen.