iOS 27.3 Beta: Neue Health-App und Siri-Funktionen

Apple stellt die erste Beta zu iOS 27.3 vor. Die Health-App integriert Daten, Siri AI wird mächtiger und das faltbare iPhone Duo erhält Updates.

Apple hat heute die erste Entwickler-Beta-Version von iOS 27.3 öffentlich zugänglich gemacht. Dieses Software-Update stellt das bisher umfangreichste Upgrade für die Betriebssystemreihe iOS 27 dar. Die Veröffentlichung bringt eine komplett neu gestaltete Health-App sowie erhebliche Funktionsverbesserungen für den Browser Safari, den Sprachassistenten Siri und das neu vorgestellte faltbare iPhone Duo mit sich.

Das Update von Apple erweitert zudem bestehende Dienste und Funktionen. Die StandBy-Funktion, der Musikstreaming-Dienst Apple Music, das Trainingsprogramm Fitness+, das kollaborative Whiteboard Freeform und das Kontrollzentrum erhalten neue Merkmale. Dabei bleiben einige dieser neuen Features zunächst in ihrer Funktionsweise eingeschränkt oder sind im Markt Deutschland vorerst nicht verfügbar.

Also read US-Aktien per App: Indiens Anleger kaufen NVIDIA, Apple, SpaceX und Co.

Neue Health App mit Intelligence Funktionen

Die zentrale Neuerung ist die Health-App, die verschiedene Gesundheitsdaten wie Aktivitätsringe, Herzfrequenzmessung und Schlafzyklen im neuen Bereich "Insights" bündelt. Die eingebaute Intelligence-Funktion wertet diese persönlichen Angaben aus und erstellt auf Basis der gespeicherten Ziele individuelle Hinweise für den Nutzer.

Unter dem Reiter "Longevity" berechnet die App einen sogenannten "Health Age". Dieser Wert basiert auf Daten der Apple Watch, darunter den Ruhepuls, die Herzfrequenzvariabilität und die VO2max. Das Ergebnis soll den aktuellen körperlichen Zustand des Nutzers präzise abbilden. Langfristige Daten werden den Kategorien Herz, Schlaf, mentales Wohlbefinden, Bewegung, Stoffwechsel, Gehör und Ernährung zugeordnet.

Advertisement

Dabei gibt es eine wichtige Einschränkung für deutsche Nutzer. Die neue Health-App ist noch nicht in der deutschen Sprache verfügbar. Um die Funktionen nutzen zu können, muss die Systemsprache des iPhone vorübergehend auf Englisch umgestellt werden.

Überarbeitung für Safari und das iPhone Duo

Der mobile Browser Safari kann Tabs künftig senkrecht in einer Seitenleiste anzeigen. Diese visuelle Änderung soll vor allem auf dem iPad und dem faltbaren iPhone Duo für mehr Übersichtlichkeit bei der multitasking-Nutzung sorgen. Ein neuer, anpassungsfähiger Dunkelmodus verdunkelt zudem Webseiten, die keine eigene Nachtansicht besitzen.

Für das faltbare iPhone Duo führt Apple einen speziellen Ein-Hand-Modus ein. Diese Funktion verschiebt Inhalte in einen besser erreichbaren Bereich des Bildschirms, um die Bedienung mit einer Hand zu erleichtern. Auf dem Außendisplay des Geräts wurden zudem die Tasten neu angeordnet, verschmälert und verkleinert.

Die Anordnung der Tastatur wird durch die Veränderung des Leerraums angepasst. Die Leertaste wird dabei breiter gestaltet, um die Eingabe auf dem kleinen äußeren Display zu optimieren. Diese Änderungen zielen darauf ab, die begrenzte Bildschirmfläche des faltbaren Geräts effektiver zu nutzen.

Siri AI erhält mächtigere Steuerungsfunktionen

Die KI-gestützte Version von Siri kann in der Mail-Anwendung gesendete Nachrichten zurückrufen. Zudem ermöglicht es die Funktion, Newsletter-Abos direkt über die Sprachsteuerung zu kündigen. Diese Automatisierung soll den Alltag der Nutzer vereinfachen und unnötige E-Mails reduzieren.

Advertisement

Im Browser Safari verwaltet Siri AI die offenen Tabs, schließt doppelte Seiten und löscht den Browser-Verlauf. In der Dateien-App organisiert das System Dokumente und entfernt automatisch alte Dateien. Weitere Funktionen sind für die Apps Nachrichten, Musik, Kalender und Fotos vorgesehen.

Entwickler können eigene Apps über eine neue Schnittstelle anbinden. Dadurch erweitern sich die Anwendungsmöglichkeiten von Siri über die vorinstallierten Apple-Programme hinaus. Zusätzlich unterstützt Siri AI fortan traditionelles Chinesisch, Vietnamesisch, Türkisch und Norwegisch als Sprachen.

Weite Verbreitung und Dienstleistungen

Die StandBy-Funktion steht künftig ab dem iPhone 11 zur Verfügung. Dies erweitert den Nutzerkreis erheblich, da viele ältere Modelle nun in den Genuss dieser Funktion kommen. Der Musikstreaming-Dienst Apple Music erhält das Feature "Selfie Sing". Fitness+ erweitert sein Angebot um das vierwöchige Programm "Gym Strength".

Die kollaborative App Freeform bekommt mit dem Creator-Studio-Abo neue Formwerkzeuge. Im Kontrollzentrum lässt sich schnell zwischen verschiedenen VPN-Verbindungen wechseln. Diese Sammlung von Updates zeigt, wie Apple die Ökosystem-Integration vertieft.

Die Verfügbarkeit der einzelnen Funktionen variiert je nach Region und Gerätetyp. Apple testet die Stabilität in dieser frühen Betaphase. Entwickler erhalten Zugang zu den neuen APIs, um ihre Apps zu optimieren. Die endgültige Freigabe für die breite Öffentlichkeit steht noch aus.