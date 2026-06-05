iOS 27: Apples große KI-Offensive mit neuem Siri, smarter Kamera und EU-Anpassungen

Apple bereitet iOS 27 vor, das auf der WWDC 2026 vorgestellt wird. Das Update bringt eine KI-gestützte Siri, visuelle Intelligenz in der Kamera, neue Fotobearbeitung, Wallet-Funktionen und Anpassungen an EU-Vorgaben. Zugleich wird das System für das erste faltbare iPhone optimiert.

Apple bereitet eine umfassende Neuauflage seines mobilen Betriebssystems iOS 27 vor, das pünktlich zur Worldwide Developers Conference (WWDC) am 8. Juni 2026 vorgestellt werden soll.

Der Fokus liegt laut Insiderberichten auf einer tiefgreifenden Integration künstlicher Intelligenz, die das Nutzererlebnis grundlegend verändern könnte. Im Zentrum steht ein komplett überarbeiteter Sprachassistent Siri, der künftig wie ein KI-Chatbot funktionieren soll. Nutzer können mit Siri sowohl per Text als auch per Sprache interagieren, wobei die KI komplexe Aufgaben versteht und Ergebnisse aus dem Internet zusammenfasst. Apple setzt dabei auf eigene Foundation-Modelle, die auf der Gemini-Plattform basieren.

Die Optik der Siri-Oberfläche erinnert an iMessage, neue Unterhaltungen beginnen mit vorgeschlagenen Eingaben. Siri bleibt aber auch als klassische Systemfunktion über die Seitentaste oder Sprachbefehl erreichbar.

Zudem prüft Apple eine tiefere Verzahnung: Die Spotlight-Suche könnte durch Siri ersetzt werden, und Siri Suggestions sollen bessere Vorschläge auf Basis der Nutzerdaten liefern. Erste Tests laufen für Siri in der iOS-Tastatur und in der Dynamic Island, wo während einer Anfrage ein leuchtendes Siri-Symbol den laufenden Vorgang anzeigt. Eine weitere Neuerung betrifft die Kamera-App: Ein neuer Modus namens Visuelle Intelligenz soll als eigener Siri-Modus erscheinen und direkt neben Foto, Video, Porträt und Panorama platziert werden.

Dieser Modus erkennt Objekte, Pflanzen, Tiere, Kunstwerke oder Texte und beantwortet Fragen dazu. Zusätzlich kann die Kamera Nährwertangaben auf Verpackungen erfassen und diese Daten in der Health-App bereitstellen. Auch Kontaktdaten von Visitenkarten oder Druckvorlagen lassen sich scannen und in die Kontakte-App übernehmen. Die Bedienelemente in der Kamera-App werden komplett überarbeitet: Sie erscheinen als Widgets, die am oberen Rand individuell platziert werden können - etwa für Blitz, Timer, Belichtung, Tiefenschärfe, Fotostile oder Auflösung.

Neue Optionen für Raster und Ausrichtungshilfe sind ebenfalls vorgesehen. Die bisherigen Kameraeinstellungen wandern an eine andere Stelle und sind über einen neuen Button neben dem Auslöser erreichbar. Für die Nachbearbeitung von Fotos bringt iOS 27 drei KI-gestützte Funktionen: Extend erweitert den Bildausschnitt und ergänzt fehlende Bereiche per generierten Inhalten; Enhance verbessert Farben, Helligkeit und weitere Einstellungen automatisch; Reframe ermöglicht nachträgliche Perspektivwechsel, vor allem für räumliche Fotos.

Auch andere Apps und Systembereiche erhalten Updates: Apple Wallet bekommt eine Scan-Funktion, um aus physischen Tickets oder Mitgliedskarten digitale Pässe zu erstellen. Für Apple Cash ist eine KI-gestützte Aufteilung von Rechnungen geplant, bei der ein Foto eines Bons Zahlungsanfragen für mehrere Personen erzeugt - in Deutschland ist Apple Cash aber noch nicht verfügbar. Um EU-Vorgaben zu erfüllen, erlaubt iOS 27, neben AirPlay auch Drittanbieter-Dienste wie Google Cast als Standard festzulegen. Die AirPods-Einstellungen werden neu geordnet, jedoch ohne eigene AirPods-App.

Safari erhält eine neue Startseite mit Tabs für Favoriten, Lesezeichen, Leseliste und Verlauf. Die Wetter-App zeigt Temperatur, Regen und Wind direkt auf der Hauptseite, und die Suche in Apple Music, Podcasts, News und Apple TV kehrt in die Navigationsleiste zurück. Hinter den Kulissen liegt ein Schwerpunkt auf Optimierung: Apple räumt alten Systemcode auf, macht Apps und Funktionen effizienter und verbessert damit Stabilität, Leistung und Energieverbrauch. Das Update wird daher mit Mac OS X Snow Leopard verglichen.

Parallel bereitet iOS 27 den Start des ersten Foldable-iPhones vor, inklusive Wechsel zwischen Außenbildschirm und großem Innendisplay sowie Funktionen wie Seitenleisten in Apps und zwei Apps nebeneinander. Die Kompatibilitätsliste sieht iPhone 12, iPhone SE der dritten Generation und neuere Modelle als mögliche Mindestvoraussetzung vor, sodass iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max und iPhone SE der zweiten Generation wegfallen könnten - offiziell bestätigt ist dies jedoch noch nicht





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