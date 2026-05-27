iOS 27: Feinschliff statt Revolution - EU-Vorgaben treiben Apple an

Kurz vor der WWDC-Keynote am 8. Juni zeichnen sich die Pläne für iOS 27 ab: Apple setzt auf Verbesserungen statt neuer Funktionen, insbesondere bei AirPlay, KI-Bildgenerierung und AirPods-Einstellungen. EU-Auflagen zwingen den Konzern zu mehr Offenheit.

Kurz vor der WWDC-Keynote am 8. Juni zeichnen sich die Pläne für iOS 27 immer deutlicher ab. Nach Informationen von Bloomberg-Reporter Mark Gurman setzt Apple in diesem Jahr weniger auf spektakuläre neue Funktionen, sondern vielmehr auf Feinschliff und Optimierung bestehender Systeme.

Eine treibende Kraft hinter diesem Wandel sind die EU-Vorgaben, die der Konzern seit dem vergangenen Jahr Schritt für Schritt erfüllen muss. iOS 27 soll demnach vor allem Bestehendes verbessern und an mehreren Stellen aufräumen. Besonders im Fokus stehen Änderungen bei AirPlay, KI-Bildfunktionen und den AirPods-Einstellungen. Apple plant, in iOS 27 alternative Streaming-Standards zuzulassen. Damit könnten Nutzer neben Apples eigenem AirPlay auch Dienste von Drittanbietern wie Google Cast als Standard festlegen.

Bislang ist AirPlay die einzige systemweite Möglichkeit, Inhalte wie Videos, Fotos oder Musik direkt vom iPhone auf andere Geräte zu streamen. Die EU-Kommission hatte Apple aufgefordert, den Zugang zu erforderlichen Software-Funktionen zu öffnen, damit Entwickler Alternativen zu AirPlay anbieten können. Diese Vorgabe muss nach dem Digital Markets Act bis Ende 2026 umgesetzt werden - iOS 27 ist der erste Schritt in diese Richtung. Für Nutzer bedeutet das mehr Flexibilität, da sie künftig nicht mehr an Apples proprietäre Technologie gebunden sind.

Allerdings bleibt abzuwarten, wie reibungslos die Integration von Drittanbieter-Standards funktionieren wird. Ein weiterer Schwerpunkt von iOS 27 ist die KI-Bildgenerierung. Apple soll einen verbesserten Wallpaper-Generator integrieren, der realistische Bilder erzeugen kann. Grundlage ist Apples Image Playground, der dafür deutlich aufgerüstet wurde.

Nutzer sollen zudem auswählen können, welcher Dienst zum Generieren von Bildern genutzt wird - ob Apples eigene Modelle oder Alternativen von Drittanbietern. Laut Gurmans Quellen haben Apples Modelle für Image Playground und Genmoji einen großen Sprung nach vorne gemacht. Die Bildqualität soll mit der von spezialisierten KI-Diensten mithalten können.

Darüber hinaus wird erwartet, dass die neue Funktion tief in das Betriebssystem integriert wird, sodass sie nicht nur für Hintergrundbilder, sondern auch für andere Anwendungen wie Mitteilungen oder Widgets genutzt werden kann. Auch die AirPods erhalten in iOS 27 ein umfassendes Update. Apple plant ein Redesign der Einstellungen, da der wachsende Funktionsumfang die Menüs unübersichtlich gemacht hat. Nutzer sollen künftig eine klarere Struktur und stärker hervorgehobene Kernfunktionen vorfinden.

Dazu gehören unter anderem die schnelle Anpassung von Geräuschunterdrückung, Transparenzmodus und räumlichem Audio. Bislang waren diese Funktionen tief in den Untermenüs versteckt, was viele Nutzer überforderte. Mit iOS 27 sollen die wichtigsten Einstellungen direkt auf einer Startseite sichtbar sein.

Zudem wird gemunkelt, dass Apple die Verbindungsstabilität und Akkulaufzeit der AirPods durch Optimierungen auf Systemebene verbessern wird. Es bleibt abzuwarten, ob diese Änderungen auch ältere AirPods-Modelle betreffen oder nur die neueste Generation. Neben diesen Hauptthemen soll iOS 27 noch eine Reihe kleinerer Verbesserungen bringen. Dazu gehören eine überarbeitete Kalender-App mit besserer Integration von Drittanbieter-Kalendern, optimierte Widgets für den Sperrbildschirm und eine neue Datenschutzfunktion, die verhindert, dass Apps im Hintergrund auf den Standort zugreifen können, ohne dass der Nutzer dies bemerkt.

Auch die Performance des Systems soll spürbar gesteigert werden, insbesondere auf älteren Geräten. Apple hat in den letzten Monaten verstärkt an der Optimierung des Arbeitsspeichers und der Batterielaufzeit gearbeitet. Entwickler berichten von internen Tests, bei denen iOS 27 auf dem iPhone 14 rund 15 Prozent flotter lief als das Vorgängersystem. Die WWDC-Keynote am 8.

Juni wird zeigen, ob diese Gerüchte zutreffen. Analysten erwarten, dass Apple erstmals offiziell die EU-konformen Änderungen präsentiert und damit die Weichen für eine offenere iOS-Plattform stellt. Gleichzeitig bleibt der Konzern mit seinem Fokus auf Qualität und Benutzerfreundlichkeit seinen Prinzipien treu. Für Verbraucher in Europa könnte iOS 27 eine der bedeutendsten Aktualisierungen der letzten Jahre werden - nicht wegen neuer Features, sondern wegen der grundlegenden Veränderungen im Ökosystem.

Bleibt abzuwarten, ob andere Regionen ebenfalls von diesen Neuerungen profitieren werden oder ob Apple die Änderungen auf den EU-Markt beschränkt. Fest steht: Die Zeiten, in denen Apple sein System komplett unabhängig von externen Regularien gestalten konnte, sind endgültig vorbei. Apple selbst hat sich zu den Plänen noch nicht geäußert. Wie jedes Jahr wird die WWDC-Keynote den Startschuss für die Beta-Phase geben, gefolgt von der öffentlichen Veröffentlichung im Herbst.

Entwickler können ab dem 8. Juni die erste Beta von iOS 27 herunterladen und die neuen Funktionen testen. Interessierte Nutzer sollten jedoch bedenken, dass die Beta-Versionen häufig noch Fehler enthalten und nicht für den produktiven Einsatz geeignet sind. Die finale Version wird voraussichtlich zeitgleich mit den neuen iPhones im September 2025 erscheinen.

Bis dahin wird Gurman mit weiteren Leaks aus seinen Quellen aufwarten, die das Bild von iOS 27 immer weiter schärfen werden





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