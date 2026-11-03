iPhone 16 Pro: Günstigster Preis von 949,05 Euro auf Ebay mit Gutschein

Das iPhone 16 Pro ist ab 949,05 Euro auf Ebay erhältlich. Lesen Sie alles zum Code, den Alternativen bei Back Market und den Vor- und Nachteilen der Gerichte.

Das Smartphone iPhone 16 Pro ist derzeit als attraktives Sonderangebot auf der Plattform Ebay verfügbar. Durch die Anwendung eines spezifischen Gutscheins lässt sich der Preis für das Gerät mit 256 Gigabyte Speicher auf 949,05 Euro senken. Diese Preismarke liegt deutlich unter der üblichen Kaufpreisstruktur und bietet Verbrauchern eine Gelegenheit, ein aktuales Top-Modell von Apple zu einem reduzierten Wert zu erwerben. Die Verfügbarkeit dieser spezifischen Kostenstruktur unterliegt jedoch Schwankungen, da Händler ihre Angebote häufig anpassen.

Technische Spezifikationen und Hardware-Details

Das hier angebotene Modell iPhone 16 Pro verfügt über eine Bildschirmdiagonale von 6,3 Zoll und nutzt ein OLED-Panel mit ProMotion-Technologie für flüssige Darstellungen. Das Gehäuse besteht aus Titan in der Farbe Titan Natur, was das Gerät leicht und widerstandsfähig macht. Im Inneren treibt der A18-Pro-Chip das System an und bietet hohe Rechenleistung für anspruchsvolle Anwendungen. Das Kamerasystem ist darauf ausgelegt, hochwertige Foto- und Videobeiträge zu produzieren, was das Gerät weiterhin zu einer interessanten Wahl für Fotografen macht. Die technische Ausstattung bleibt auch ein Jahr nach dem Marktstart hochaktuell und wettbewerbsfähig.

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Einkaufsvorteile und Rabattstruktur im Detail

Der Preisvorteil auf Ebay entsteht durch die Eingabe des Codes PERFECTEBAY5 im Gutscheinfeld während des Bestellvorgangs. Ohne diesen Code liegen die Angebote für das iPhone 16 Pro mit 256 Gigabyte Speicher bei rund 1.000 Euro. Die Differenz von etwa 50 Euro zum nächstbesten Marktpreis ist signifikant. Dieser Deal zielt primär auf Kunden ab, die eine Pro-Version mit großem Speicherumfang wünschen, aber nicht zwingend die absolut neueste Generation kaufen müssen. Es handelt sich dabei nicht um einen historischen Tiefstpreis, aber um ein sehr konkurrenzfähiges Angebot im direkten Vergleich.

Alternative von Back Market und Zustandskategorien

Wer bereit ist, Kompromisse beim Zustand des Geräts einzugehen, findet bei Back Market eine noch günstigere Option. Das iPhone 16 Pro mit 256 Gigabyte Speicher kostet dort aktuell 692 Euro. Dieser Preisvorteil von rund 257 Euro gegenüber dem Ebay-Angebot ist verlockend, hat jedoch klare Einschränkungen. Das Gerät stammt aus der Zustandskategorie Gut, was bedeutet, dass sichtbare Gebrauchsspuren am Gehäuse oder Mikrokratzer auf dem Bildschirm möglich sind. Die verbauten Komponenten wurden geprüft, und der Akku ist für den alltäglichen Gebrauch ausgelegt, es handelt sich jedoch nicht um Neuware.

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Hardware-Einschränkungen bei der günstigeren Variante

Neben den optischen Abnutzungsspuren gibt es eine wichtige technische Einschränkung bei der Back Market-Variante. Es ist ausschließlich die eSIM-Version des iPhone 16 Pro verfügbar. Ein klassischer physischer SIM-Kartenschacht fehlt bei diesem Modell vollständig. Stattdessen stehen zwei virtuelle SIM-Steckplätze zur Verfügung. Nutzer, die physische SIM-Karten bevorzugen oder nicht auf eine eSIM umsteigen können, sind mit dieser Option nicht bedient. Für Personen, die ihr Smartphone ohnehin in einer Hülle tragen und die eSIM-Technologie nutzen, ist dies jedoch ein praktikabler Weg zur Kostenersparnis.

Vergleich der Gesamtkosten und Kaufentscheidung

Die Wahl zwischen den beiden Anbietern hängt von den persönlichen Prioritäten des Käufers ab. Das Angebot auf Ebay für 949,05 Euro bietet ein gepflegtes Gerät mit physischem SIM-Schacht und minimalen Kompromissen. Die Alternative bei Back Market für 692 Euro bietet maximale Ersparnis, erfordert aber die Akzeptanz von Gebrauchsspuren und den Verzicht auf den physischen SIM-Einsatz. Der iPhone 16 Pro muss nicht zwingend vierstellig kosten, wenn Verbraucher die richtigen Kanäle und Codes nutzen. Die Entscheidung liegt damit zwischen einem günstigeren Preis bei weniger Kompromissen oder maximaler Ersparnis mit ein paar Schönheitsfehlern.