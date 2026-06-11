iPhone 17 Pro für einen Euro? o2 Mobile M Plus mit Apple Watch Ultra 3 und reduzierter Grundgebühr

o2 Mobile M Plus ist ein neuer Tarif, der mit einem Datenvorrat von 50 statt 30 Gigabyte, einem reduzierten Smartphone-Preis und einer Apple Watch Ultra 3 gratis kombiniert wird. Der Tarif bietet auch einen Nulltarif für das iPhone 17 Pro und hat monatliche Gesamtkosten von 78,49 Euro. Die tatsächlichen Kosten für die Hardware werden über drei Jahre hinweg an die Grundgebühr aufgelegt.

Ein iPhone 17 Pro für einen Euro? Klingt zu gut, um wahr zu sein. Wer die neue Tarifoption o2 Mobile M Plus bucht, bekommt bei o2 sogar eine Apple Watch Ultra 3 gratis dazu.

Wie kann das sein? Mehr Datenvolumen und beim gleichzeitigen Kauf eines Smartphones auch noch eine reduzierte Grundgebühr. Mit diesen Vorzügen bewirbt o2 den unlängst kräftig aufpolierten Tarif o2 Mobile M. Der kommt jetzt mit einem Datenvorrat von 50 statt 30 Gigabyte, wächst aber weiterhin im Jahresrhythmus um fünf Gigabyte. Wer zum Vertrag ein Handy oder ein anderes o2-Produkt erwirbt, bekommt den Tarif in der sogenannten Plus-Version und zahlt monatlich nur 14,99 statt 19,99 Euro.

Die Auswahl an möglichen Plus-Produkten ist groß. Hervorstechen tut aktuell eine Offerte für das iPhone 17 Pro. Das kostet in Verbindung mit o2 Mobile M Plus einmalig einen Euro und hat zum Nulltarif die Apple Watch Ultra 3 im Schlepptau. Die tatsächlichen Kosten für die Hardware schlägt o2 auf die Grundgebühr auf.

Monatlich wird über drei Jahre hinweg ein zusätzlicher Obolus von 63,50 Euro fällig. Das schreit nicht gerade nach einem Schnäppchen, ist aber günstiger als es zunächst scheint. Jedes Jahr 5 GB dazuiPhone 17 Pro für 1 Euro + Apple Watch Ultra 3 gratis + o2 Mobile M Plus mit 50GB+Hinweis: Die Preise sind volatil und die Händler passen bisweilen auch die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) an.

Sollten sich die Preise von den hier angegebenen unterscheiden, haben die Händler sie nach Veröffentlichung des Artikels geändert. Zwar bucht o2 monatlich insgesamt 78,49 Euro für den Tarif ab, der ohne Hardware gerade einmal 19,99 Euro kostet, angesichts des hohen Hardware-Werts ist das aber durchaus gerechtfertigt. Die während der 36-monatigen Vertragslaufzeit entstehenden Gesamtkosten belaufen sich zuzüglich Anzahlung, Versandkosten und Anschlussgebühr auf 2.871,62 Euro.

Beim Einzelkauf des iPhone 17 Pro in der Farbe Tiefblau und der Apple Watch Ultra 3 mit Ocean-Armband würden nach aktuellem Stand im Netz mindestens 1.893,19 Euro fällig werden. Wird diese Summe von den Gesamtkosten abgezogen, bleiben 978,43 Euro für den Tarif übrig. Das entspricht einer effektiven monatlichen Grundgebühr von 27,17 Euro und liegt deutlich über den regulären Kosten für den Tarif. Dafür lässt sich die Hardware hier bequem über drei Jahre hinweg finanzieren.

Ideal für alle, die nicht auf einen Schlag große Summen ausgeben möchten. Auf wenn das Bundle unterm Strich teurer ist als im Einzelkauf, gibt es hier für einen fairen und überschaubaren Monatspreis ein starkes Gespann aus Technik und Service. Das o2-Netz wurde 2026 vom Fachmagazin Connect mit dem Siegel "Sehr gut" ausgezeichnet und belegte im Netzvergleichstest den zweiten Platz, direkt hinter der deutschen Telekom.

Dank vollwertiger 5G-Datenrate mit bis zu 300 Megabit pro Sekunde bildet der o2-Tarif die ideale Grundlage, um die High-End-Features von iPhone 17 Pro und Apple Watch Ultra 3 voll auszureizen. Wer nicht zwingend auf Hardware aus dem Apple-Universum festgelegt ist, kann bei Klarmobil aktuell ebenfalls einen interessanten Tarif-Deal inklusive Top-Smartphone finden. Der Provider offeriert das Samsung Galaxy 26 im Verbund mit einer 40-Gigabyte-Flat im Vodafone-Netz für einmalig 99,99 Euro, während der Tarif mit 29,99 Euro im Monat zu Buche schlägt.

Die initialen Kosten fallen damit etwas höher aus als bei o2, am Ende der Rechnung winkt aber durchaus ein Schnäppchen





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