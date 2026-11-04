iPhone 18: Apple plant A20 Chip, größerer Akku und mögliche Preiserhöhung 2027

Leaker enthüllen Details zum iPhone 18: A20 Prozessor, 6,3 Zoll Display und höhere Preise sind geplant. Der Start ist für das Frühjahr 2027 erwartet.

Apple plant für das Frühjahr 2027 die Markteinführung des regulären iPhone 18. Nach aktuellen Informationen zu den Spezifikationen des Gerätes stehen dabei ein neuer A20 Prozessor und eine vergrößerte Akkukapazität im Fokus der Entwickler. Große visuelle oder kameratechnische Innovationen sind für dieses Standardmodell jedoch nicht vorgesehen, da es sich in der Konstruktion stark am Vorgänger orientiert. Stattdessen liegt der Schwerpunkt auf internen Leistungssteigerungen und der Effizienz der Hardwarekomponenten, während das äußere Design weitgehend unverändert bleibt.

Spezifikationen des iPhone 18 Modells

Das iPhone 18 soll laut Berichten eines bekannten Leakers dem iPhone 17 sehr ähnlich sein. Das Display bleibt ein 6,3 Zoll großes OLED-Panel mit einer Bildwiederholrate von 120 Hertz. Die Kameraauflösung an der Rückseite wird weiterhin bei einer Doppelkamera mit 48 Megapixeln liegen. Auch die Dynamic Island behält ihre aktuelle Größe bei, da keine grundlegenden Änderungen an der Anordnung der Sensoren am oberen Bildschirmrand geplant sind.

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Im Gegensatz dazu wurde bei den Pro-Modellen wie dem iPhone 18 Pro und dem iPhone 18 Pro Max die Aussparung der Dynamic Island verkleinert. Dies wurde erreicht, indem ein Teil der Face-ID-Technik unter das Display integriert wurde. Diese Miniaturisierungstechnologie findet beim regulären iPhone 18 jedoch noch keine Anwendung. Die Nutzer erhalten somit ein Gerät, das optisch und funktionell in der Kamera und im Display sehr nah an der Vorgängergeneration aus dem September 2026 bleibt.

Technische Innovationen und A20 Chip

Die wichtigste Neuerung im iPhone 18 ist der neue A20 Chip. Dieser Prozessor gilt als eine schwächere Variante des A20 Pro, der in den höheren Modellen iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max und dem iPhone Duo verbaut wird. Die Fertigung erfolgt mittels eines Zwei-Nanometer-Verfahrens, was signifikante Vorteile in Bezug auf Leistung und Energieverbrauch verspricht. Dadurch sollte der Chip nicht nur schneller arbeiten, sondern auch sparsamer sein und weniger Wärmeentwicklung aufweisen.

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Durch diese verbesserte Effizienz der Hardware könnte das iPhone 18 eine deutlich längere Akkulaufzeit erreichen. Leaks deuten darauf hin, dass die Kapazität des Akkus im Vergleich zum Vorgänger erhöht wurde. Dies ist besonders relevant, da bei den Pro-Modellen bereits ähnliche Verbesserungen erwartet werden, die nun auch auf das Standardmodell übertagen werden. Die Kombination aus neuer Architektur und größerem Akku soll die Nutzungsdauer deutlich verlängern.

Preiserwartungen und Marktstrategie

Apple hat mit der Einführung des iPhone 17 im September 2026 den Einstiegspreis von 949 Euro auf 1099 Euro angehoben. Für das iPhone 18 wird ebenfalls eine weitere Preiserhöhung diskutiert. Die Leaks erwähnen, dass ein möglicher höherer Preis für das iPhone 18 im Raum steht. Das iPhone 17 liegt damit bereits nahe am früheren Startpreis des iPhone 16 Pro, der bei 1199 Euro lag. Eine weitere Anhebung würde die Preise für Einsteigermodelle erneut deutlich nach oben treiben.

Unklar bleibt zunächst, auf welche Basisangabe sich die neuen Preisvorhersagen beziehen. Es ist nicht sicher, ob das iPhone 18 in den oberen Preissegmenten der Vorgänger konkurrieren wird. Die Strategie von Apple zeigt, dass sie kontinuierlich an den Preisen schrauben, während die grundlegenden Merkmale des Standard-Modells stabil bleiben. Die Unterschiede konzentrieren sich zunehmend auf die Pro-Modelle und deren exklusive Technologien wie den verkleinerten Displayausschnitt und leistungsfähigere Prozessoren.

Vergleich mit Pro-Modellen und Zukunft

Während das reguläre iPhone 18 auf bekannten Spezifikationen basiert, legen die Pro-Modelle den Fokus auf die neueste Chip-Technologie. Das iPhone 18 Pro, das iPhone 18 Pro Max und das iPhone Duo erhalten den leistungsfähigeren A20 Pro. Der Unterschied zwischen dem Standard-A20 und dem A20 Pro wird sich in der Rechenleistung und den grafischen Fähigkeiten äußern. Die Fertigung im Zwei-Nanometer-Verfahren kommt jedoch beiden Generationen zugute.

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Die Veröffentlichung des regulären iPhone 18 ist für das Frühjahr 2027 geplant. Apple stellt die Pro-Modelle traditionell im September des Vorjahres vor. Dies bedeutet, dass die volle Konkurrenzfähigkeit des Standard-Modells erst mit dem Erscheinen der neueren Pro-Serie im September 2027 deutlich wird. Bis dahin bietet das iPhone 18 eine solide, aber wenig revolutionäre Option für Nutzer, die keine extreme Leistung oder neue Kameratechniken benötigen. Die Preisentwicklung bleibt jedoch ein kritischer Faktor für die Akzeptanz bei den Verbrauchern.