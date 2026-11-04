iPhone 18 Pro im Vergleich zu iPhone 17 Pro: Neuer Chip und variable Blende

Apple stellt das iPhone 18 Pro vor. Der A20-Pro-Chip und die neue Kamera mit variabler Blende sind die Hauptunterschiede zum Vorgänger iPhone 17 Pro.

Apple hat auf seiner Keynote im September 2026 das iPhone 18 Pro offiziell vorgestellt. Das neue Smartphone bringt signifikante technische Updates, die sich besonders im Inneren und in der Kameraausstattung bemerkbar machen. Der Fokus liegt dabei auf dem neuen A20-Pro-Chip, einer innovativen Kamera mit variabler Blende sowie einem überarbeiteten Design des Gehäuses. Diese Änderungen sollen die Leistung und die Fotografie-Möglichkeiten deutlich steigern.

A20-Pro-Chip und Kühlung als Kerninnovation

Das Herzstück des iPhone 18 Pro ist der neue A20-Pro-Chip, der erstmals nach dem modernen 2-Nanometer-Verfahren gefertigt wird. Im Gegensatz dazu nutzt der Vorgänger A19 Pro im iPhone 17 Pro noch einen 3-nm-Prozess. Apple verspricht für den neuen Prozessor eine erhebliche Steigerung der Effizienz und Performance. Die Grafikverarbeitungseinheit (GPU) soll bis zu viermal leistungsfähiger sein als beim vorherigen Modell.

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Zusätzlich integriert Apple eine Vaporkammer zur aktiven Kühlung des Chips. Diese Technologie hilft insbesondere bei anspruchsvollen Aufgaben wie langen Gaming-Sessions oder komplexen KI-Berechnungen, um Überhitzung zu vermeiden. Für den alltäglichen Gebrauch ist der Unterschied zwischen den beiden Modellen jedoch kaum spürbar, da das iPhone 17 Pro bereits jetzt alle Apps und Spiele reibungslos bedient.

Langfristig profitiert vor allem jene Nutzergruppe vom Upgrade, die ihr Handy mindestens vier Jahre lang nutzen möchte oder regelmäßig intensive KI-Aufgaben verarbeitet. Während die meisten Anwender den Leistungsunterschied im täglichen Betrieb nicht bemerken werden, bietet der A20-Pro-Chip eine höhere Zukunftssicherheit für Power-User.

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Kamera mit historischer erster variabler Blende

Ein wesentlicher technischer Sprung findet sich in der Kamera des iPhone 18 Pro. Apple führt hier die erste variable Blende in der Geschichte der iPhone-Smartphones ein. Sechs physisch bewegliche Lamellen öffnen und schließen sich ähnlich wie bei einer professionellen Spiegelreflexkamera. Dadurch kann gesteuert werden, wie viel Licht auf den Sensor fällt. Vier verschiedene Blendenstufen stehen zur Verfügung: f/1.48, f/1.8, f/2.8 und f/4.0.

Diese Flexibilität ermöglicht eine präzisere Kontrolle über die Tiefenschärfe und die Lichtmenge, was besonders in dunklen Umgebungen von Vorteil ist. Das iPhone 17 Pro arbeitet hingegen mit einer festen Blende von f/1.78 und liefert damit bereits sehr gute Fotoergebnisse. Wer meist automatisch fotografiert, wird den Unterschied im Alltag kaum bemerken.

Für bewusste Fotografie und Videoproduktion stellt die variable Blende jedoch einen echten Fortschritt dar. Beide Modelle setzen weiterhin auf ein 48-Megapixel-Dreifach-Kamerasystem, das aus einer Hauptkamera, einem Ultraweitwinkelobjektiv und einem Teleobjektiv besteht. Dies garantiert auch beim neuen Modell eine hohe Bildqualität und Vielfalt in verschiedenen Brennweiten.

Display-Updates und Akkulaufzeit Verbesserungen

Wer ein drastisches Upgrade beim Display erwartet, wird enttäuscht. Beide Modelle bieten ein 6,3-Zoll-OLED-Panel bzw. 6,9 Zoll beim Pro Max. Die Pixeldichte liegt bei 460 ppi und die maximale Helligkeit beträgt bis zu 3.000 Nits. Die ProMotion-Technologie passt die Bildwiederholrate automatisch zwischen 1 und 120 Hz an, um Strom zu sparen. Der Unterschied liegt im Detail: Das iPhone 18 Pro nutzt laut Berichten LTPO+-Technologie, eine effizientere Version des Displays.

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Apple hat zudem die Face-ID-Komponenten weiter unter das Display verlagert. Dies lässt die Aussparung schrumpfen und wirkt das Display insgesamt immersiver. Bei der Akkulaufzeit legt das iPhone 18 Pro ebenfalls zu. Das US-Modell fasst rund 4.288 mAh, während das iPhone 17 Pro etwa 4.000 mAh bietet. Zusammen mit den Effizienzgewinnen durch den Chip und das Display sorgt dies für eine merklich bessere Laufzeit.

Bei der Videowiedergabe erreicht das iPhone 18 Pro bis zu 34 Stunden, das iPhone 18 Pro Max sogar 43 Stunden. Dies ist ein deutlicher Sprung gegenüber den 31 bzw. 37 Stunden der Vorgängermodelle. Mit einem 60-Watt-Netzteil lädt sich das Gerät in 15 Minuten um bis zu 50 Prozent auf, was 33 Prozent schneller ist als beim Vorgänger. Kabelloses Laden via MagSafe erfolgt mit bis zu 25 Watt.

Designänderungen und Materialverbesserungen

Auf den ersten Blick sehen beide Geräte ähnlich aus, doch die Abmessungen und das Gewicht haben sich minimal verändert. Das iPhone 18 Pro wiegt 211 Gramm, das iPhone 18 Pro Max stolze 249 Gramm. Die Vorgänger sind jeweils 6 und 18 Gramm leichter. Ein wichtiger Unterschied betrifft das Material: Das Gehäuse des iPhone 18 Pro besteht nun durchgehend aus Ceramic Shield, sowohl vorne als auch hinten als Unibody gefertigt. Beim iPhone 17 Pro war hinten Glas verbaut, Ceramic Shield gab es nur vorne.

Apple hat beim 18 Pro also doch etwas am Design geändert. Das durchgängige Ceramic Shield soll das Gerät robuster machen und optisch gleichmäßiger wirken. Zudem erhält die Rückseite ein mattes Finish, das Fingerabdrücke weniger sichtbar macht und das Gesamtbild moderner gestaltet. Diese Veränderungen zielen darauf ab, die Haltbarkeit zu erhöhen und das Premium-Gefühl zu stärken, ohne die grundlegende Formsprache zu verändern.