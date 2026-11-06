iPhone 18 Pro Max im Urlaubstest: Starke Kamera, aber schwer

Im Praxistest auf Sizilien überzeugt das iPhone 18 Pro Max mit Akku und Kühlung, doch das Gewicht spricht gegen einen sofortigen Kauf.

Vor einem zweiwöchigen Urlaub auf Sizilien stand die Frage, welches iPhone mitkommt. Zur Auswahl standen das iPhone Duo und das iPhone 18 Pro Max. Entschieden hat sich der Autor für das aktuell beste iPhone im Sortiment von Apple, das iPhone 18 Pro Max.

Nach zwei intensiven Wochen mit zahlreichen Fotos, Videos, Navigationsrouten und langen Tagen unterwegs fällt das Fazit gemischt aus. Apple hat nach Einschätzung des Autors wahrscheinlich das beste iPhone gebaut, das es bislang gab. Dennoch wird das iPhone 18 Pro Max derzeit nicht uneingeschränkt empfohlen.

Also read Hängt Tagesgeld locker ab: Starke 11,5 Prozent Zinsen mit BASF

Kamera und KI-Funktionen im Urlaubsalltag

Die Kamera des iPhone 18 Pro Max liefert vor allem bei Nachtaufnahmen und Porträts sichtbar natürlichere Ergebnisse. Fotos wirken laut dem Autor stimmungsvoller, Lichter angenehmer und Motive insgesamt authentischer.

Im Urlaub wurde die spezielle Kamerafunktion für Nachtaufnahmen und Porträts seltener genutzt als erwartet. Der Grund liegt im Reisealltag: Der Autor wollte das Smartphone schnell aus der Tasche ziehen, den Moment festhalten und weitermachen, ohne Einstellungen anzupassen oder sich durch Menüs zu tippen.

Advertisement

Häufiger zum Einsatz kamen die neuen KI-Funktionen in iOS 27. Sie arbeiten direkt auf dem Gerät erstaunlich zuverlässig und sparen unterwegs viel Zeit. Auch die Nachbearbeitung der Bilder fiel dadurch deutlich angenehmer aus.

In Städten eröffnete der starke Zoom Motive, die mit gewöhnlichen Smartphone-Kameras kaum erreichbar sind, etwa Fassadendetails, architektonische Besonderheiten oder weit entfernte Szenen. Bei Videos zeigt sich jedoch die Grenze: In dieser Zoomstufe braucht es ruhige Hände, sonst wirken Aufnahmen schnell unruhig oder verwackelt.

Akku und Wärmeentwicklung im Alltag überzeugen

Der Akku ist der Bereich, der den Autor im Urlaub am meisten begeistert hat. Das iPhone 18 Pro Max erwies sich als verlässlicher Reisebegleiter, auch bei intensiver Nutzung.

Täglich wurde fotografiert, gefilmt, navigiert, Musik gestreamt und zwischendurch Bilder bearbeitet. Eine Powerbank war zwar im Gepäck, kam aber kein einziges Mal zum Einsatz. Für den Autor zeigt das deutlich, wie effizient und ausdauernd das Gerät geworden ist.

Positiv fiel außerdem die deutlich bessere Wärmeentwicklung auf. Selbst in der direkten Sonne Siziliens wurde das Gerät nie unangenehm heiß. Beide Eigenschaften machen sich bei langen, intensiven Nutzungstagen unter realen Bedingungen bemerkbar.

Gewicht und großes Display als Kritikpunkt

Der größte Kritikpunkt im Alltag ist das Gewicht des iPhone 18 Pro Max. Das große Display bietet dagegen klare Vorteile, besonders beim Bearbeiten von Fotos und Videos.

Advertisement

Inhalte wirken auf der großen Fläche großzügiger und übersichtlicher als auf dem kleineren Modell. Farben erscheinen laut dem Autor minimal neutraler, Weißtöne wirken im direkten Vergleich weniger warm als bei früheren iPhones. Bei der Bildbearbeitung gefiel das besonders gut.

Das Gewicht ist allerdings spürbar. Beim Filmen griff der Autor automatisch oft zur zweiten Hand, weil sich das Gerät so deutlich sicherer anfühlte. Nach einem ganzen Tag in der Hosentasche ist das Gewicht klar spürbar, weshalb das Modell für den persönlichen Alltag langfristig nicht die erste Wahl wäre.

Redesign zum 20. Jubiläum und Testurteil

Stiftung Warentest hat das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max bewertet und dabei berücksichtigt, dass die Neuerungen in diesem Jahr vergleichsweise klein ausfallen. Das Ergebnis lautet: hervorragende Geräte, die man nicht zwingend jetzt kaufen muss.

Im nächsten Jahr steht das 20. Jubiläum des iPhones an. Aktuell deutet nach Angaben des Autors vieles darauf hin, dass Apple dafür das größte Redesign seit dem iPhone X aus dem Jahr 2017 vorbereitet.

Der Autor fasst zusammen, dass das iPhone 18 Pro Max eine starke Kamera, eine exzellente Akkulaufzeit und eine angenehm verbesserte Kühlung bietet. Wer wegen des Gewichts und der kleinen Neuerungen zögert, kann laut diesem Urteil mit dem Kauf abwarten.