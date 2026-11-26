Apple-Deals sind selbst am Black Friday rar. o2 lockt schon einen Tag vorher mit einem Bundle aus iPhone 18 Pro Max und AirPods Pro 3 für einen Euro.

Apple-Deals sind selbst am Black Friday eher selten. Umso interessanter ist das Tarif-Bundle, mit dem o2 bereits einen Tag vorher lockt: Zum iPhone 18 Pro Max gibt es die AirPods Pro 3 für nur einen Euro dazu.

Doch lohnt sich das Angebot auch finanziell? Der Mobilfunkanbieter lockt zum Black Friday mit allerhand Angeboten. Nicht jedes davon ist ein Schnäppchen, doch viele Offerten sind einen näheren Blick wert. Welche Deals sich lohnen und welche eher nicht, verrät der nachfolgende Überblick.

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Besonders ins Auge sticht ein Bundle, bestehend aus dem iPhone 18 Pro Max, den AirPods Pro 3 und dem TarifLetzterer beinhaltet 50 Gigabyte schnelles 5G-Datenvolumen, das sich beliebig oft und kostenlos in Ein-Gigabyte-Schritten wieder auffüllen lässt. Die Apple-Hardware gibt es in diesem Paket schon für einen Euro. Bleibt es dabei? Das tut es natürlich nicht. o2 hat zwar die Spendierhosen angezogen, geschenkt gibt es im Zuge des Angebots aber nichts.