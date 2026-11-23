Ookla-Tests zeigen: Das iPhone 18 Pro mit Apple-C2-Modem reduziert die Upload-Latenz unter Last deutlich. Detaillierte Analyse der Geschwindigkeitsunterschiede gegenüber iPhone 17 Pro.

Ookla hat in einer aktuellen Analyse die Leistungsfähigkeit des neuen Apple C2 -Modems im iPhone 18 Pro untersucht. Der Vergleich mit dem iPhone 17 Pro, das weiterhin auf das Qualcomm X80 -Modem setzt, offenbart signifikante Unterschiede bei der Datenübertragung. Insbesondere die Latenz zeiten während hoher Auslastung konnten durch den Wechsel zu Apples eigener Hardware drastisch reduziert werden.

Massiver Latenz-Rückgang bei hoher Auslastung

Der entscheidende Vorteil des iPhone 18 Pro mit Apple C2 liegt nicht in der maximalen Download-Geschwindigkeit, sondern in der sogenannten Upload-Loaded Latency. Dieser Wert misst die Verzögerung, wenn die Mobilfunkverbindung durch ausgehende Daten stark beansprucht wird. In eleven untersuchten Märkten liegt die Upload-Latenz des iPhone 18 Pro im Median um 42,0 bis 53,1 Prozent niedriger als beim Vorgängermodell. Über alle Märkte hinweg beträgt der durchschnittliche Rückgang der Latenz 48,9 Prozent.

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Am 90. Perzentil, also bei den langsamsten Verbindungen der Stichprobe, fällt die Verbesserung mit einem Rückgang von 60,3 Prozent noch deutlicher aus. Diese Reduktion ist relevant für Nutzer, die Videos hochladen, während parallel Videoanrufe stattfinden oder Online-Spiele auf Eingaben reagieren müssen. Ookla bestätigte diese Effekte sowohl für LTE als auch für 5G im Non-Standalone- und Standalone-Betrieb.

Steigerung der Upload-Geschwindigkeit und Download-Werte

Neben der Latenz zeigt sich auch bei der reinen Upload-Geschwindigkeit ein deutlicher Fortschritt. Im Median stieg die Upload-Rate um 18,9 Prozent, während am 10. Perzentil ein Anstieg von 39,3 Prozent gemessen wurde. Besonders bei niedrigen Uploadraten unter 5 Mbit/s sank die Latenz im Median um 62,1 Prozent. Selbst bei hohen Raten über 50 Mbit/s bleibt der Rückgang der Latenz mit 25,1 Prozent signifikant.

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Beim Download gewinnt das iPhone 18 Pro im Median 12,7 Prozent an Geschwindigkeit gegenüber dem iPhone 17 Pro. Am 10. Perzentil beträgt der Zuwachs 38,2 Prozent, während er am 90. Perzentil bei 8,5 Prozent liegt. Die langsamsten Nutzer verzeichnen also die größten relativen Verbesserungen. Die mediane 5G-Downloadrate des iPhone 18 Pro liegt über alle elf Märkte hinweg bei 167,6 Mbit/s.

Vergleich über Generationen hinweg und regionale Unterschiede

Um die langfristige Entwicklung zu bewerten, verglich Ookla den Sprung vom iPhone 14 Pro zum iPhone 18 Pro. Nach Korrektur der Standorte steigt die mediane Downloadrate um 23,2 Prozent, am 10. Perzentil sogar um 59,3 Prozent. Regionale Schwankungen sind jedoch deutlich sichtbar. In Großbritannien und Deutschland ist der Zuwachs besonders hoch, während in Taiwan, Indien, Saudi-Arabien und Japan am Median kein klarer Vorteil gegenüber dem iPhone 14 Pro auszumachen ist.

Bei der Latenz variiert das Bild stärker. Die unbelastete Multi-Server-Latenz liegt beim iPhone 18 Pro in zehn von elf Märkten niedriger als beim Vorgänger. Die Download-Latenz unter Last sinkt im Median jedoch nur um 1,7 Prozent und schwankt je nach Markt stark. Dies zeigt, dass die Stabilität unter Last ein komplexeres Phänomen bleibt als die reine Rohgeschwindigkeit.

Hardware-Varianten und US-Markt-Spezialitäten

In den USA nutzt das iPhone 18 Pro Max weiterhin Qualcomms Snapdragon X80, während das iPhone 18 Pro auf Apples C2 setzt. Außerhalb der USA ist das C2-Modem in beiden Modellen verbaut. Beim medianen Download liegt das iPhone 18 Pro Max mit X80 in den USA 3,8 Prozent vorn, wo es das C2-Modell ist, ist der Vorsprung 6,9 Prozent groß.

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Unterschiede bestehen auch in der Antennentechnik und weiteren Funkkomponenten, was einen eindeutigen Vorteil des einen oder anderen Modems erschwert. Bei der Upload-Latenz ist der Abstand in den USA jedoch groß: Das iPhone 18 Pro liegt im Median 46 Prozent unter dem iPhone 18 Pro Max. Außerhalb der USA ist das iPhone 18 Pro Max um 4,6 Prozent besser. Ookla sieht dies als Hinweis auf den Modem-Einfluss, betont aber, dass auch Netz und Gerätebedingungen eine Rolle spielen.