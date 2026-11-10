iPhone 18 Pro und Apple Watch Ultra 4: Lohnt sich der o2-Deal wirklich

Analyse des o2-Bundles: iPhone 18 Pro und Apple Watch Ultra 4 für 1 Euro. Wir berechnen die wahren Gesamtkosten und vergleichen die Ersparnis gegenüber Einzelkauf.

Apple verlangt für das günstigste Modell des iPhone 18 Pro einen Preis von 1.449 Euro, was einer deutlichen Preiserhöhung im Vergleich zum Vorgängermodell entspricht. Für Kunden, die sich zusätzlich die neue Apple Watch Ultra 4 gönnen wollen, summieren sich die direkten Kosten beim Hersteller auf knapp 2.350 Euro. Trotz dieser astronomischen Grundpreise wirbt der Mobilfunkanbieter o2 aktuell mit einem spektakulären Angebot, das beide Geräte zusammen für symbolische 1 Euro mit Vertrag anbietet. Doch diese scheinbare Schnäppchenjagd erfordert eine genaue Prüfung der versteckten Kostenstrukturen.

Die wahren Gesamtkosten der Hardware

Das o2-Bundle verbirgt in der Preisgestaltung einen signifikanten Hardware-Aufschlag in Höhe von 67,50 Euro. Dieser Zuschlag wird nicht einmalig fällig, sondern über die gesamte Vertragslaufzeit von 36 Monaten abgerechnet. Selbst wenn Kunden den Vertrag nach zwei Jahren kündigen, bleiben sie für diesen Zuschlag auf insgesamt 36 Monate angewiesen. Kalkuliert man diesen Aufschlag sowie die Einmalzahlungen für Anzahlung und Versandkosten hinzu, betragen die effektiven Kosten für das iPhone 18 Pro und die Apple Watch Ultra 4 zusammen 2.437,99 Euro. Dieser Betrag liegt deutlich über dem Listenpreis des Herstellers.

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Monatliche Ersparnis im Tarifvergleich

Trotz der hohen Hardware-Kosten generiert das Paket eine monatliche Ersparnis durch die Tarifeinstufung. Normalerweise schlägt der relevante Tarif mit 29,99 Euro zu Buche, wird er jedoch im Rahmen des Bundles abgerechnet, reduziert sich die monatliche Rate auf 24,99 Euro. Dieser Unterschied von fünf Euro pro Monat summiert sich über die volle 36-monatige Laufzeit auf insgesamt 180 Euro. Wenn man diese Einsparung von den genannten Gesamtkosten abzieht, reduziert sich der effektive Endpreis für das gesamte Apple-Bundle auf 2.257,99 Euro. Diese Berechnung zeigt, dass das Angebot zwar günstiger ist als der volle Listenpreis, aber nicht kostenlos.

Wettbewerbsanalyse und Marktposition

Ein direkter Vergleich mit dem Einzelkauf der Geräte in anderen Netzwerken zeigt ein differenziertes Bild. Basierend auf den aktuell günstigsten verfügbaren Netzangeboten für das iPhone 18 Pro und die Apple Watch Ultra 4 liegt der Gesamtwert der Hardware bei 2.168 Euro. Das o2-Paket führt somit zu einem Aufpreis von rund 90 Euro im Vergleich zum reinen Einzelkauf. Dieser Aufpreis ist jedoch nur dann relevant, wenn der Kunde den Tarif mit unbegrenztem Datenvolumen und einer Datenrate von bis zu 100 Mbit/s tatsächlich benötigt. Für Nutzer, die diesen Tarif ohnehin als Option in Betracht ziehen, bietet das Bundle die Bequemlichkeit, Hardware und Service aus einer seriösen Quelle zu beziehen.

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Alternativen wie Freenet im Fokus

Für Kunden, die nicht auf das o2-Netz angewiesen sind, bietet der Provider Freenet eine alternative Konfiguration an. Dort wird das iPhone 18 Pro in Verbindung mit einer Vodafone-Flat für einmalig 449,99 Euro angeboten. Der enthaltene Tarif kostet im Paket 64,99 Euro, was einen Aufschlag von 40 Euro gegenüber dem reinen Tarifpreis darstellt. Zudem fallen eine Anschlussgebühr von 39,99 Euro an, die über dem Standardpreis von 29,99 Euro liegt. Die Datenrate ist mit bis zu 50 Mbit/s jedoch halbiert im Vergleich zum o2-Angebot, und das Datenvolumen bleibt ebenfalls unbegrenzt.

Finanzielles Fazit und Kundenentscheidung

Die effektiven Mehrkosten für das iPhone 18 Pro im Freenet-Modell betragen inklusive Anzahlung über die 24-monatige Mindestvertragslaufzeit 1.419,99 Euro. Damit ist das Gerät hier 30 Euro günstiger als der direkte Kauf bei Apple. Während das o2-Angebot auf Komfort und ein starkes Netzwerk mit dem Siegel "Sehr gut" setzt, gewinnt das Freenet-Angebot durch einen geringeren absoluten Geldbedarf für das Smartphone. Kunden sollten abwägen, ob ihnen die höhere Datenrate und das Apple-Watch-Bundle bei o2 den Aufpreis wert sind oder ob der günstigere Einstieg bei Freenet die bessere Wahl darstellt.