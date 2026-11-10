iPhone 18 und iPhone 18e: Akku-Upgrade und A20-Chip in der Pipeline

Apple integriert laut Leaks deutlich größere Akkus und den neuen A20-Prozessor in die iPhone-18-Reihe. Details zu Kapazität, Display und Release-Datum 2027.

Berichten zufolge arbeitet Apple intensiv an signifikanten Hardware-Updates für die kommende Generation seiner Smartphones. Sowohl das Standardmodell iPhone 18 als auch das günstigere iPhone 18e sollen mit deutlich größeren Energiespeichern ausgestattet werden. Diese Information basiert auf aktuellen Hinweisen, die auf eine erhebliche Verbesserung der Batterielebensdauer hindeuten, ohne die Performance zu beeinträchtigen.

Erhebliche Steigerung der Akku-Kapazitäten

Demnach könnten beide neuen Modelle denselben Energiespeicher mit einer Kapazität von 4430 Milliamperestunden (mAh) erhalten. Für das reguläre iPhone 18 würde diese Spezifikation einem Plus von rund 21 Prozent im Vergleich zur Vorgängergeneration entsprechen. Beim iPhone 18e läge der Zuwachs bei etwa elf Prozent. Diese Zahlen deuten auf eine strategische Verschiebung hin, bei der Apple die Akkukapazität priorisiert, um den wachsenden Strombedarf neuer Komponenten auszugleichen.

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Die Einführung eines einheitlichen Akkutyps für verschiedene Preissegmente ist eine ungewöhnliche Strategie, könnte aber Produktionskosten senken. Nutzer profitieren dadurch wahrscheinlich von einer spürbar längeren Laufzeit im Alltag. Die genauen technischen Spezifikationen der Batterie-Zelle bleiben vorerst unter Verschluss, doch die prognostizierte Steigerung ist marktrelevant für alle potenziellen Käufer der kommenden Reihe.

Display-Größen und Prozessor-Architektur

Neben der Energieversorgung zeichnen sich weitere Verbesserungen beim Display und dem Prozessor ab. Das iPhone 18e soll ein 6,3 Zoll großes Display erhalten. Das wäre spürbar mehr als die 6,1 Zoll des iPhone 17e. Allerdings gibt es widersprüchliche Angaben zur tatsächlichen Größe. So spricht ein anderer Leak von 6,12 Zoll und einer Bildwiederholrate von 60 Hertz.

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Beim normalen iPhone 18 könnte Apple das 6,3-Zoll-Display mit 120 Hertz wie beim Vorgänger beibehalten. Diese Konstanz bei der Bildwiederholrate beim Standardmodell unterstreicht die Differenzierung zwischen den Modellen. Während das günstigere Modell möglicherweise mit einer niedrigeren Frequenz auskommen muss, bleibt die Flaggschiff-Erfahrung beim iPhone 18 hochwertig.

Beide Geräte könnten außerdem Apples neuen A20-Chip erhalten. Dieser soll im 2-Nanometer-Verfahren entstehen und damit effizienter arbeiten als der Vorgänger-Chip A19 im iPhone 17e. Die Umstellung auf eine feinere Strukturierung verspricht nicht nur mehr Rechenleistung, sondern auch einen geringeren Stromverbrauch pro Recheneinheit. Auch ein neues C2-Modem ist möglich, was die Konnektivität weiter verbessern könnte.

Kamera-Systeme und Markteinführung

Bei den Kameras sind ebenfalls keine Änderungen zu erwarten. Apple bleibt den Berichten zufolge beim Standardmodell bei zwei Objektiven und beim 18e bei einer einzelnen Rückkamera. Diese Entscheidung zeigt, dass Apple bei der optischen Hardware konservativ bleibt, während es bei Prozessor und Akku Innovationsdruck spürt. Die Kamera-Performance wird sich daher primär über Software-Updates und den leistungsstärkeren Chip verbessern.

Das iPhone 18e wird voraussichtlich im Frühjahr 2027 gemeinsam mit dem Standard-iPhone 18 und dem iPhone Air der zweiten Generation auf den Markt kommen. Dieser Zeitpunkt liegt weiter in der Zukunft, was Apple ample Zeit für Optimierungen lässt. Ob Apple die Preise anhebt, ist bislang unklar. Die Kombination aus größerem Akku und neuem Chip könnte jedoch höhere Herstellungskosten bedeuten, die sich im Endpreis widerspiegeln könnten.

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Die anstehenden Änderungen für die iPhone 18-Reihe zielen darauf ab, die Benutzererfahrung durch längere Laufzeit und schnellere Verarbeitung zu steigern. Während das Design und die Kamerahardware weitgehend unverändert bleiben, bilden Akku und Chip das Herzstück der neuen Generation. Verbraucher können sich auf eine Evolution statt einer Revolution freuen, wobei die Akkukapazität der wichtigste Hebel für die Zufriedenheit der Nutzer sein wird.