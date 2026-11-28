Gute Apple-Deals sind rar, am Black Friday gibt es sie trotzdem. Vom günstigen iPhone bis hin zu AirPods zum Sparkurs. Das sind die besten Offerten.

Gute Apple-Deals sind rar, am Black Friday gibt es sie trotzdem. Vom günstigen iPhone über reduzierte Apple Watches bis hin zu AirPods zum Sparkurs. Das sind die besten Offerten.

Apple-Produkte sind und bleiben teuer, daran gibt es nichts zu rütteln. Sonderangebote gibt es nur selten und wenn, reißen sie trotzdem noch ein gehöriges Loch ins Portemonnaie. Daran ändert auch der Black Friday nichts. Trotzdem sind viele Gadgets zur größten Schnäppchensause des Jahres merklich günstiger als sonst.

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Wer den Einschlag im Geldbeutel zumindest etwas abfedern möchte, sollte sich diese Gelegenheit daher nicht entgehen lassen. Nachfolgend gibt es eine Auswahl der aktuell besten Apple-Angebote im Netz. Hinweis: Die Preise sind volatil und die Händler passen bisweilen auch die unverbindliche Preisempfehlung an. Sollten sich die Preise von den hier angegebenen unterscheiden, haben die Händler sie nach Veröffentlichung des Artikels geändert.haben am Black Friday selbst eine preisliche Achterbahnfahrt hingelegt.