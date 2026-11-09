iPhone Aktionstaste vor dem Aus: Kamerataste soll Schnellzugriff übernehmen

Apple soll die Aktionstaste bei künftigen iPhones streichen. Laut Instant Digital könnte die Kamerataste den Schnellzugriff übernehmen.

Die iPhone Aktionstaste könnte bei künftigen Modellen von Apple verschwinden. Wer das iPhone vor einem Arzttermin schnell lautlos schalten oder auf dem dunklen Heimweg die Taschenlampe starten will, kann die Aktionstaste dafür einrichten. Die gewählte Funktion ist damit direkt am Gehäuse erreichbar.

Warum die Aktionstaste bei künftigen iPhones wegfallen soll

Die Aktionstaste soll bei künftigen iPhones nicht mehr vorhanden sein. Damit würde der bisherige direkte Zugriff auf die individuell gewählte Funktion entfallen, den viele Nutzer im Alltag nutzen.

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Beim iPhone 15 Pro ersetzte die Aktionstaste im Jahr 2023 den alten Stummschalter. Sie sitzt links oberhalb der Lautstärketasten. Ein Jahr später, 2024, kam beim iPhone 16 rechts unten die Kamerataste hinzu.

Die Position der Kamerataste empfinden einige Nutzer als unpraktisch. Wer das Handy quer hält, muss den Zeigefinger je nach Griff ein Stück zur Mitte strecken. Dabei kann der Finger einen Teil des Bildschirms verdecken.

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Kamerataste soll Aufgaben der Aktionstaste übernehmen

Laut Instant Digital soll die Kamerataste künftig den Schnellzugriff übernehmen, den bisher die Aktionstaste bietet. Die Kamerataste ist für das Fotografieren gedacht und bietet bereits heute mehrere Funktionen.

Ein Druck öffnet die Kamera auch bei gesperrtem iPhone, ein zweiter löst das Foto aus. Eine Wischgeste ändert je nach Einstellung den Zoom oder die Helligkeit. Eine solche Kamerataste steckt auch in einem aktuellen iPhone-Modell, das seit dem 23. Oktober 2026 im Handel ist. Die separate Aktionstaste hat Apple bei diesem Modell bereits weggelassen.

Nach den Angaben von Instant Digital würde ein kurzer Druck auf die Kamerataste weiterhin wie gewohnt die Kamera öffnen. Wer die Taste länger gedrückt hält, würde damit die Funktion starten, die er zuvor selbst ausgewählt hat.

Neue Tastenposition könnte Bedienung im Alltag verändern

Ob der Schnellzugriff im Alltag bequemer wird, hängt davon ab, wo Apple die Taste platziert. Bleibt die Kamerasteuerung an ihrem heutigen Platz, wandert der Schnellzugriff von links oben nach rechts unten. Nutzer, die die Aktionstaste bisher blind finden, müssten sich an die neue Stelle gewöhnen.

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Mit nur einer Hand wäre der Knopf an dieser Position womöglich schwerer zu erreichen. Gerade bei der Bedienung im Querformat ist die bisherige Kritik an der Platzierung der Kamerataste ein Anhaltspunkt dafür, welche Herausforderungen mit der neuen Lage verbunden sein könnten.