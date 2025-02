iPhone SE 4 Zubehörvorstellungen auf Amazon: Neue Details zum Design und Features

Erste Zubehör-Hersteller für das noch unveröffentlichte iPhone SE 4 bieten bereits Hüllen und Schutz gläser auf Amazon an. Produktbilder liefern detaillierte Einblicke in das Design, wie zum Beispiel einen mutmaßlichen Action-Button, die bekannte Notch und lediglich eine Kamera.

Auf Amazon haben erste Zubehör-Hersteller bereits begonnen, für das noch unveröffentlichte Apple iPhone SE 4 Hüllen und Schutzgläser anzubieten – mitsamt den zugehörigen Produktbildern. Das iPhone SE zeigt sich auf den Bildern mit neuen Details wie einem mutmaßlichen Action-Button, aber auch der Notch und nur einer Kamera.

Gegenwärtig können mit einer einfachen Suche von „iPhone SE 2025“ eine Handvoll Angebote von Zubehör für das neue iPhone SE 4 gefunden werden, die zusammen ein stimmiges Bild über die Abmessungen und äußeren Erscheinungsmerkmale abgeben. Es ist üblich, dass Hersteller von Zubehör im Vorfeld einer Veröffentlichung die Abmessungen und Aussparungsgrößen für kommende Modelle erhalten, um rechtzeitig Hüllen, Schutzfolien und, im Falle von neuen Kameras, deren Objektivgrösse präzise zu berücksichtigen. Blickt man jedoch nur auf die vorhandenen Angebote auf Amazon, so lassen sich die Farben schwarz, rot, grün und hellblau im inoffiziellen Marketingmaterial finden. Der Hersteller der meisten Hüllen, ESR, gibt an, dass es demnächst auch ein Modell in Silber geben wird. Aus den Produktbildern ist im Übrigen zu erkennen, dass keine der Hüllen eine Aussparung für den Mute-Switch aus dem iPhone 15 oder älter hat. An dessen Stelle ist stattdessen ein Knopf in der Hülle gewandert, der von der Positionierung her dem Action-Button im iPhone 15 Pro und iPhone 16 (Pro) entspricht. Ob es sich hierbei auch um jenen handelt, ist unklar, aber doch sehr wahrscheinlich. Auf der Rückseite ist zudem nur eine einzige Kameralinse zu erkennen, was sich ebenfalls mit bestehenden Gerüchten deckt, dass auch das nächste iPhone SE wie die Vorgänger nur auf eine Rückkamera setzen wird. 6,1' Bildschirm aus dem iPhone 14 Neben der einen Kamera bewahrheitet sich wohl auch, dass das neue iPhone SE 2025 die Abmessungen und damit die Displaygröße von 6,1 Zoll des iPhone 13 und 14 (Pro) erbt. Das legt ein Schutzfolien-Angebot nahe, in welchem der Hersteller das iPhone SE einfach zu den bisherigen iPhone-Modellen mit 6,1'-Bildschirmdiagonale und verkleinerter Notch dazugeschrieben hat. Alle veröffentlichten Produktbilder legen zudem nahe, dass das iPhone SE der vierten Generation wie erwartet mit der Notch aus dem iPhone 13 und 14 ausgestattet wird. Die Angabe, dass das neue iPhone SE in einigen Produktbildern noch mit iPhone 16e bezeichnet wird, bestätigt ebenfalls Gerüchte, dass Apple über einen neuen Namen nachgedacht hat. In der Vergangenheit war es üblich, dass Apple für das iPhone SE ein älteres iPhone hernahm und dort ein aktuelles SoC verbaute. Das iPhone SE 4 bricht mit dieser Tradition wohl teilweise: Zwar hält wohl der A16-Prozessor aus dem iPhone 16 im SE 2025 Einzug, doch mit einem zusätzlichen Action-Button und weniger Kameras als im iPhone 14, unterscheidet es sich deutlich mehr von seinem Vorfahren





