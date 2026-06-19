Ipswich Town sucht Nachfolger für McKenna: Wagner und Solskjær im Gespräch

Nach dem Rücktritt von Kieran McKenna sucht Ipswich Town einen neuen Cheftrainer. Markus Wagner und Ole Gunnar Solskjær gelten als Kandidaten. Wagner soll nach seiner Entlassung in Augsburg an seiner Entwicklung gearbeitet haben, während Solskjær das System aus McKennas Zeit kennt. Der Verein steigt in die Premier League auf und hat mit Ed Sheeran einen prominenten Investor.

Nach dem überraschenden Rücktritt von Erfolgscoach Kieran McKenna sucht Ipswich Town einen Nachfolger. Ein möglicher Kandidat ist der 38-jährige Deutsche Markus Wagner , der seit seiner Entlassung beim FC Augsburg ohne Verein ist.

Seine erste Station als Cheftrainer verlief enttäuschend: In 14 Bundesligaspielen holte er lediglich 0,83 Punkte pro Partie und musste bereits im Dezember seinen Platz räumen. Laut Berichten nutzte Wagner die vergangenen Monate, um seine Arbeit zu analysieren und an seiner Entwicklung als Trainer zu arbeiten.

Zudem führte er Gespräche mit mehreren Vereinen im In- und Ausland und gilt nun als bereit für die nächste Aufgabe. Allerdings soll er bei der Wahl seines neuen Klubs genau hinschauen, wobei ihm besonders wichtig ist, dass Mannschaft und Vereinsphilosophie zu seiner Idee eines offensiven und mutigen Fußballs passen. Ipswich Town, die sich erst am letzten Spieltag der Championship den direkten Wiederaufstieg in die Premier League sicherten, könnte eine solche Herausforderung bieten.

Der Verein sorgt auch abseits des Rasens regelmäßig für Schlagzeilen: Popstar Ed Sheeran ist nicht nur bekennender Fan, sondern hält seit 2024 auch Anteile am Klub. Ob Wagner tatsächlich auf der Insel landet, ist derzeit offen. Nach Informationen der BILD ist er nicht der einzige Kandidat für den Trainerjob. Als Top-Kandidat gilt Ole Gunnar Solskjær, der kürzlich zurückgetretene Vorgänger McKenna bei Manchester United über drei Jahre lang als Co-Trainer direkt unter Solskjær arbeitete.

Solskjær kennt das bestehende System und die Strukturen daher bestens und wurde in der Vergangenheit bereits häufiger als Zuschauer im Stadion von Ipswich gesichtet. Die Suche nach einem neuen Cheftrainer bei Ipswich Town spiegelt die Ambitionen des Vereins wider, sich in der Premier League zu etablieren. Nach dem direkten Wiederaufstieg will der Klub die positive Entwicklung fortsetzen, und die Wahl des Trainers ist dabei ein zentraler Baustein.

Während Wagner mit seiner favorisierten Spielphilosophie punkten könnte, bringt Solskjær bereits eine enge Verbindung zum Verein und zum Vorgänger McKenna mit. Die Entscheidung könnte auch von der Frage abhängen, ob Ipswich eher auf einen unverbrauchten Trainer mit neuem Ansatz setzen will oder auf einen erfahrenen Coach, der Kontinuität sichert.

Die Beteiligung von Ed Sheeran als Investor unterstreicht zudem die wachsende mediale und finanzielle Aufmerksamkeit, die dem Klub widerfährt, und könnte bei der Trainerwahl eine Rolle speln, wenn es um die internationale Vermarktung und Profilierung geht





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