IQ-EQ Studie warnt vor Risiken bei AI Data Center Infrastruktur

Neue IQ-EQ Studie offenbart Diskrepanz zwischen Bauzeit und Stromanschluss. Investoren müssen Energieverfügbarkeit priorisieren, um Wartezeiten von bis zu 10 Jahren zu vermeiden.

Investoren in den Bau von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz konfrontiert mit einem massiven Risiko, das aus der späten Verfügbarkeit von elektrischer Energie resultiert. Eine neue Studie der globalen Gruppe für Investor Services, IQ-EQ, warnt davor, dass Unternehmen Vermögenswerte fälschlicherweise als mit gesicherter Stromversorgung ausstatten, obwohl dieser oft erst Jahre später zur Verfügung steht.

Diskrepanz zwischen Bau und Stromanschluss

Die Studie "Powering intelligence", die am 3. November in London im Rahmen des Sustainable Real Estate Forum (SREF) veröffentlicht wurde, legt einen neuen Governance-Rahmen für Fonds vor, die in KI-Infrastruktur investieren. Der Hauptfokus liegt auf der Tatsache, dass der Begriff "gesicherte Energie" im aktuellen Markt oft missverstanden wird und von der eingereichten Antragsstellung bis zur tatsächlichen, getesteten Netzanbindung alles bedeuten kann.

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In den wichtigsten europäischen Zentren beträgt die Wartezeit für einen neuen Netzananschluss sieben bis zu zehn Jahren, wie Daten von Ember aus dem Jahr 2025 belegen. Im Gegensatz dazu lässt sich das eigentliche Rechenzentrum in nur zwei bis drei Jahren errichten. Diese enorme zeitliche Lücke, bekräftigt durch Daten der Internationalen Energieagentur (IEA) aus 2025, schafft eine fatale Unsicherheit in der Investitionsplanung und Bewertung der Assets.

Aktive Verteidigung von Netzkapazitäten

Eine Analyse von Norton Rose Fulbright zeigt, dass sich die Regeln für den Netzzugang rapide ändern und gesicherte Kapazitäten nicht mehr garantiert sind. Mitte 2025 entfielen in Großbritannien etwa 73 GW der vertraglich gesicherten Nachfrage im Anschluss-Warteschlange auf Rechenzentren. Neue Reformen testen nun die Projektreife strenger, was die Positionierung in der Warteschlange zu einem aktiven Wirtschaftsgut macht, das verteidigt werden muss.

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Auch in den Niederlanden kann die vertraglich zugesicherte Kapazität entzogen werden, wenn sie etwa zwei Jahre lang nicht genutzt wird. Dies zwingt Investoren dazu, die Energieinfrastruktur als integralen Bestandteil der Investitionsthese zu betrachten. Ein Standort mit Glasfaseranbindung, effizienten Steuern oder hoher Kundennachfrage reicht nicht mehr aus; die Bestätigung, dass der Standort zum erforderlichen Zeitpunkt mit Energie versorgt werden kann, ist unverzichtbar.

Auf EU-Ebene zielt der vorgeschlagene Act for Cloud and AI Development darauf ab, die Kapazität von Rechenzentren innerhalb von fünf bis sieben Jahren zu verdreifachen. Zum ersten Mal werden Beschleunigungszonen an die verfügbare Netzkapazität, Speicherung und saubere Erzeugung gekoppelt. Dennoch bindet dieser Entwurf Netzbetreiber noch nicht an vergleichbare Zeitpläne, was die Unsicherheit für Projektierer erhöht.

Steigende Werte und versicherungstechnische Risiken

Der Anstieg der projektbezogenen Werte verschärft die Lage erheblich. Roger Baumann, COO für globales Real Estate und Head Product Development bei der Zurich Insurance Company Ltd., stellt fest, dass der durchschnittliche Wert der von seinem Unternehmen versicherten Rechenzentrumsprojekte innerhalb von fünf Jahren von 150 Millionen US-Dollar auf 3 Milliarden US-Dollar angestiegen ist. Eine verzögerte Netzanbindung kann daher nicht nur ein einzelnes Gebäude, sondern das gesamte Entwicklungsprogramm und die dahinterstehende Kapitalstruktur gefährden.

Ein weiterer kritischer Aspekt ist der zeitliche Fehler, den keine einzelne Vertragsklausel schließt. Die von einem Hyperscale-Mieter erwartete Kapazitätsdatums fest im Mietvertrag, während das Datum der Netzanbindung durch den Netzbetreiber offen bleibt. Alles, was zwischen diesen beiden Daten liegt, muss vom Projektierer getragen werden, was zu erheblichen finanziellen Belastungen führen kann.

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Fünf-Schichten Governance Rahmenwerk

Die Studie schlägt ein umfassendes fünf-Schichten-Governance-Rahmenwerk für KI-Infrastrukturfonds vor, das Kapital und Eigentum, Energetisierung, vertragliche Abhängigkeiten, Ressourcen- und Leistungsresilienz sowie die Transparenz der Investoren abdeckt. Dieses System soll sicherstellen, dass externe Abhängigkeiten eines Projekts genauso sichtbar sind wie das eigentliche Bauprogramm.

Peter Panayi, Gründer und CEO des Sustainable Real Estate Forum, betont, dass die Nachfrage nach KI eine Technologiethese darstellt, die Umwandlung in nachhaltige Cashflows jedoch eine Infrastrukturlieferthema erfordert. Die Studie schließt mit einem Fazit der Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) und Start Campus, die am Beispiel des SINES Data Campus in Portugal zeigen, dass Koexistenz von Rechenzentren und Energiewende nur durch sorgfältige Ingenieurskunst, Finanzierung und Governance möglich ist.