Der Irak bietet zwei historische Boeing 747, darunter einstiges Flugzeug von Saddam Hussein, zum Verkauf an. Die Maschinen stehen seit 1991 in Tunesien und sollen die Parkgebühren decken.

Der Irak hat zwei historische Boeing 747 Flugzeuge, die seit Januar 1991 auf dem Wüstenflughafen Tozeur-Nefta in Tunesien parken, zum Verkauf angeboten. Die Airline Iraqi Airways möchte die Maschinen für insgesamt 1,8 Millionen Dollar an Interessenten abgeben, um die langen Standgebühren und Finanzierungsprobleme zu begleichen. Ursprünglich sollten die Jets nur für wenige Wochen vor dem Beginn des Zweiten Golfkriegs in Sicherheit gebracht werden, eine Rückkehr nach Bagdad fand jedoch nie statt.

Historisches Erbe und technische Details

Das besondere Highlight des Verkaufsangebots ist die Boeing 747SP mit der Luftfahrzeugkennung YI-ALM. Dieses 1982 gebaute Modell war von Beginn an als Regierungsflieger ausgestattet und trägt den Namen Al-Qadissiya. Es handelt sich um das 44. von insgesamt nur 45 jemals gebauten 747SP Maschinen, einer spezialisierten Variante mit verlängertem Rumpf und größerer Reichweite. Die Innenausstattung spiegelt den hohen Status der ursprünglichen Besitzer wider und umfasste unter anderem einen Staatsgemach, einen Konferenzraum sowie eine Lounge mit Schlafsesseln für den Komfort der Passagiere.

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Obwohl Iraqi Airways offiziell bestätigt, dass Saddam Hussein selbst in der Maschine geflogen ist, sprechen zahlreiche Indizien und historische Fotos eindeutig dafür. Im Oktober 1983 stand der Jet in London, als dort Regierungsverhandlungen mit dem damaligen Staatschef liefen. Ein weiterer starker Beweis ist ein Foto aus dem Jahr 1986, das Saddam Hussein (dritter von rechts) nach seiner Ankunft am Flughafen in Moskau zeigt, wo er vom sowjetischen Außenminister Andrei Gromyko (dritter von links) begrüßt wurde. Saddam Hussein, der den Irak ab 1979 als Diktator regierte, wurde am 30. Dezember 2006 in Bagdad nach einem Urteil eines irakischen Gerichts wegen der Ermordung von 148 Schiiten in Dudschail gehängt.

Zweite Maschine und Zustand

Neben dem exklusiven Regierungsflieger steht eine weitere Boeing 747 zum Verkauf, die Kennung YI-AGP. Bei dieser Maschine handelt es sich um ein Modell der Baureihe 747-200, das ursprünglich als Passagier- und Frachtjet konzipiert war. Die Kapazität dieser zweiten Maschine reichte bis zu 330 Passagiere, was sie deutlich anders nutzte als die spezielle SP-Variante. Beide Jets werden verkauft, wie sie gesehen werden, was bedeutet, dass keine Garantien für den technischen Zustand oder die Fluggenehmigung übernommen werden.

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Tunesische Medien berichten, dass die Jets als fluguntauglich eingestuft werden. Dies ist eine logische Konsequenz aus der mehr als dreißigjährigen Standzeit in der Wüste. Die Airline selbst lässt offen, ob die Maschinen nach einer umfassenden Überprüfung überhaupt wieder der Luftraumfähigkeit entsprechen würden. Der Käufer müsste zudem alle Kosten für Transport, Zoll und Steuern selbst tragen, was die finanziellen Risiken des Kaufs weiter erhöht.

Verkaufsbedingungen und Verfahren

Um am Bietverfahren teilnehmen zu können, müssen potenzielle Käufer eine Garantie von 180.000 Dollar pro Maschine hinterlegen. Die Prüfung der Gebote erfolgt durch ein spezielles Komitee, das sich in der irakischen Botschaft in Tunis befindet. Der Zeitraum für die Einreichung und Prüfung der Angebote läuft vom 21. Dezember bis zum 5. Januar. Bis zum 7. Januar 2027 soll der Verkauf final über die Bühne gehen, was der Käufer Zeit lässt, die notwendige Logistik und Planung zu organisieren.

Vorherige Versuche des Iraks, die Maschinen zu verkaufen, waren gescheitert. So verlangte das Land im Jahr 2023 noch 494.000 Dollar pro Maschine, ein Preis, der sich als zu hoch erwies. Die ewige Standzeit auf dem Flughafen Touzeur hat dem irakischen Staat jedoch erhebliche finanzielle Belastungen verursacht. Im Jahr 2020 musste das Land beispielsweise rund 5,4 Millionen Dollar an Parkgebühren begleichen, was die Motivation zur schnellen Veräußerung der alten Jets erklärt.

Zukünftige Perspektiven für die Flotte

Sollte sich innerhalb der festgelegten Frist kein Käufer für die historischen Boeing-Flugzeuge finden, muss die Airline Iraqi Airways alternative Maßnahmen ergreifen. In einem solchen Fall steht die Verschrottung der Maschinen zur Debatte. Dies wäre das Ende einer einzigartigen Ära der irakischen Luftfahrtgeschichte, die eng mit der Zeit des Saddam Hussein verknüpft ist. Die Entscheidung zeigt, wie wirtschaftliche Not und politische Geschichte in der modernen Welt der kommerziellen Luftfahrt aufeinandertreffen.

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Die beiden Maschinen sind somit nicht nur technische Relikte, sondern auch historische Zeugen der geopolitischen Spannungen der 1990er Jahre. Ihr Verkauf könnte einen kleinen Abschnitt der wirtschaftlichen Normalisierung im Irak markieren, während sie gleichzeitig als Denkmäler einer vergangenen Epoche erhalten bleiben würden, falls ein Museum oder eine private Sammlerfigur das Angebot annehmen sollte.