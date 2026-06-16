Irak will bei WM-Auftakt gegen Norwegen mit Erling Haaland Welt schocken

Der Irak kehrt nach 40 Jahren zurück auf die WM-Bühne. Nationaltrainer Graham Arnold will mit seiner Mannschaft als krasser Außenseiter gegen Norwegen und Erling Haaland für Furore sorgen und die Welt schocken. Das Team hat sich als letztes Team für die Endrunde qualifiziert und setzt auf den Underdog-Mythos.

Gleich im ersten Spiel der Weltmeisterschaft gegen Norwegen mit Starstürmer Erling Haaland sucht der extreme Außenseiter Irak seine Chance. Das Team unter der Leitung des australischen Nationaltrainers Graham Arnold hat eine klare Mission: Die leidenschaftlichen Fußball fans im Irak stolz zu machen und als Underdog die WM aufzumischen.

Arnold betonte, dass die bloße Teilnahme nicht ausreicht. Sein Ziel sei es, die beste Leistung abzurufen und die Welt zu schockieren. Für den Irak bedeutet es die Rückkehr auf die WM-Bühne nach einer 40-jährigen Abwesenheit. Als 48. und letztes Team hattenArnolds Mannschaft sich für die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada qualifiziert.

Arnold, der zuvor langjähriger Trainer der australischen Socceroos war, äußerte großen Stolz auf sein Team. Die jüngsten Überraschungserfolge anderer Außenseiter im Turnier geben seinen Spielern zusätzliche Zuversicht für den Auftritt gegen Erling Haaland und Co. Arnold erklärte, dass solche unerwarteten Ergebnisse bei Weltmeisterschaften besonders in der ersten Runde häufig vorkommen und betonte, dass es darauf ankomme, das Vertrauen in die Spieler zu stärken und sicherzustellen, dass sie bereit sind, ihr Land würdig zu vertreten





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