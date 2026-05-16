Irakische Öl-Exporte und Interoperität mit der Türkei und den US-Konsernen

Nach Angaben des Iraks habe man im April nur noch rund zehn Millionen Barrel Öl über die Straße von Hormus exportiert, während vor dem Iran-Krieg monatlich 93 Millionen Barrel gewesen seien. Der Irak verhandelt weitere Maßnahmen mit Ankara und den US-Konsernen Chevron, ExxonMobil und Halliburton über neue Projekte im Energiebereich.

Die irakischen Ölexporte über die Straße von Hormus sind stark zurückgegangen, wie der Ölminister Basim Mohammed ankündigte. Im April exportierte der Irak nur noch rund zehn Millionen Barrel Öl, während vor dem Iran -Krieg monatlich 93 Millionen Barrel gewesen seien.

Basim Mohammed erklärte, dass die niedrigen Exporte aufgrund von Versicherungsproblemen mit den Öltankern seien, die aufgrund von Schiffsverfolgungsmaßnahmen nicht inlaufen. Der Irak produziert derzeit rund 1,4 Millionen Barrel pro Tag, und die Schiffsverläufe durch die Straße von Hormus sind aufgrund des Iran-Krieges stark eingeschränkt. Derzeit exportieren Irak und Türkei zusammen circa 200.000 Barrel pro Tag, aber des Ölministers Ziel ist, diese Ausfuhren auf 500.000 Barrel pro Tag zu erhöhen.

Bagdad verhandelt zudem mit Ankara über ein weiteres Kooperationsabkommen im Energiebereich, das die Förderung, den Transport und die Verarbeitung umfasst. Der Irak verhandelt ebenfalls mit den US-Konzernen Chevron, ExxonMobil und Halliburton über neue Öl- und Gasprojekte. Dazu strebt Bagdad einen Dialog an, um die Förderkapazität auf fünf Millionen Barrel pro Tag zum Ausbau aufzutragen





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Türkei Washington Iran Exchange Of Messages Between Turkey And Iraq O Talks On A New Cooperation Agreement Between I Transport And Processing Negotiations Between The Governments Of Iraq A Phase Out Of The Opec In The Long Run Exchange Of Views Between Iraq And The Ercibel

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