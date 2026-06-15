Iran-Abkommen: Bundesregierung und Opposition streiten über Rahmenabkommen

Die Bundesregierung und die Opposition streiten über das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran. Die Bundesregierung geht davon aus, dass sich die Bundeswehr bald an einem möglichen internationalen Einsatz zur Sicherung der Straße von Hormus beteiligen könnte. Nötig sei dafür ein Mandat des Bundestags.

Oberst a. D. Wolfgang Richter ordnet die angekündigte Iran-Absichtserklärung als unsicheren Zwischenschritt ein und betont mehrere ungelöste Konfliktpunkte. Zentrale Fragen zur Urananreicherung, zur Kontrolle der Straße von Hormus und zur Einbindung Israels sind weiterhin offen.

Der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich wettert gegen das Rahmenabkommen, das die USA mit dem Iran geschlossen haben. Es sei schlecht für Israel und für die gesamte freie Welt, schreibt er. Gemeinsam mit den USA sei es gelungen, den Iran zu schwächen. Wir müssen die Offensive zum Sturz des Regimes auf kreative Weise selbst fortsetzen und dafür sorgen, dass der Iran niemals Atomwaffen besitzt, so der Chef der rechts-religiösen Zionismus-Partei.

Nach der Einigung auf ein Rahmenabkommen zur Beendigung des Iran-Kriegs hat sich der ehemalige Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, noch skeptisch gezeigt. Ich glaube schon, dass es erstmal eine positive Nachricht ist, aber wir sollten uns da schon noch eine gewisse Skepsis bewahren, sagte er dem Sender Phoenix. Die Iraner hätten bereits angemerkt, dass das Abkommen erst mit der Unterschrift am Freitag gelte, sagte Heusgen. Bis Freitag kann viel passieren.

Die Bundesregierung geht davon aus, dass sich die Bundeswehr bald an einem möglichen internationalen Einsatz zur Sicherung der Straße von Hormus beteiligen könnte. Nötig sei dafür ein Mandat des Bundestags, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Sebastian Hille am Montag in Berlin. Er sei optimistisch, dass dieses gegebenenfalls auch bis Freitag verabschiedet werden könne, wenn das Abkommen zur Beendigung des Iran-Kriegs unterzeichnet werden soll. Die Vergangenheit habe gezeigt, dass ein solches Mandat ziemlich zügig herbeigeführt werden kann, sagte Hille.

Und die Reaktion auf die aktuelle Situation sei bereits intern vorbereitet worden. Das ist ja jetzt keine Situation, die ganz neu vom Himmel fällt. CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter hat das Rahmenabkommen zwischen USA und dem Iran als Desaster bezeichnet. Der angebliche Friedensdeal von Donald Trump mit dem Iran ist ein sicherheitspolitischer Offenbarungseid, sagte Kiesewetter bei t-online.

Trump habe einmal mehr bewiesen, dass er am Ende stets einen Rückzieher mache. Sobald ein brutales Regime droht, knickt er ein und opfert langfristige Sicherheitsinteressen für einen schnellen PR-Erfolg. Der Terror des Regimes würde mit dem Deal noch belohnt. Kiesewetter sprach von einem beispiellosen Verrat an der iranischen Bevölkerung.

Alan Eyre, ehemaliger persischsprachiger Sprecher des US-Außenministeriums sagt, die Einigung zwischen dem Iran und den USA sei solange kein wirklicher Deal, bis der nicht unterschrieben sei. Im Sender Aljazeera beschrieb Eyre die grundlegende Vereinbarung zwischen den Kriegsparteien so: Der Iran öffnet die Straße von Hormus, im Gegenzug heben die USA ihre Seeblockade auf. Der Iran bekomme zudem Geld. Die Bundesregierung hat die Notwendigkeit einer gebührenfreien Durchfahrt durch die Straße von Hormus bekräftigt.

Die Meerenge müsse dauerhaft und uneingeschränkt für die freie Schifffahrt geöffnet werden, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Sebastian Hille. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes verwies darauf, dass die Bundesregierung sich in der Vergangenheit dabei immer für eine gebührenfreie Schifffahrt eingesetzt habe. Nach iranischen Angaben ist in das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran im letzten Moment eine Klausel eingefügt worden. Die soll dem Iran Gebühren für die Durchfahrt der Straße von Hormus zugestehen.

Dies meldete die staatliche iranische Nachrichtenagentur Fars unter Berufung auf informierte Kreise. Der Text der Einigung sei im letzten Moment geändert worden, um die Frage der iranisch-omanischen Souveränität über die Straße von Hormus klar und ausdrücklich hervorzuheben. Fars erklärte: Die Verwendung des Begriffs maritime Dienstleistungen in der endgültigen Fassung bedeutet, dass die Vereinigten Staaten akzeptiert haben, dass Gebühren an den Iran gezahlt werden.

Nach einer 60-Tage-Frist, während der kostenlose Durchfahrten möglich seien, sehe der Iran vor, Gebühren zu erheben, hieß es unter anderem in einem Bericht der Nachrichtenagentur Tasnim. Die britische Seeverkehrsbehörde UKMTO berichtet, Meldung von einem Angriff auf ein Containerschiff bekommen zu haben. Der Frachter sei demnach vor der Küste Jemens von einem kleinen Beiboot angefahren und nach einer versuchten Enterung beschossen worden. Der Angriff soll sich 26 km vor der Südküste des Jemen ereignet haben.

Bundesaußenminister Johann Wadephul fordert eine uneingeschränkte Öffnung der Straße von Hormus für die Schifffahrt. Dies erklärt Wadephul vor einem Treffen der EU-Außenminister in Luxemburg. Es müsse in dem Abkommen zwischen den USA und Iran klargestellt werden, dass die Meerenge ohne Einschränkungen wieder befahrbar werde, betont Wadephul





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