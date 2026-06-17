The Iran and the USA have agreed on a framework to end their conflict, with investments in energy, logistics, industry and transport. The deal includes a fund to support the reconstruction of the country, with the fund to be activated after the final agreement.

Der Iran und die USA haben sich auf einen Rahmen zur Beendigung ihres seit Februar andauernden Konflikts geeinigt. Aus den USA , den Golfstaaten, Asien, Südamerika und Afrika sollen Investitionen fließen, die in die Bereiche Energie, Logistik, Industrie und Transport gehen.

Demnach wird der Fonds erst nach dem Abschluss eines endgültigen Abkommens aktiv. Die Führung in Teheran hatte iranischen Regierungskreisen zufolge ursprünglich 400 Milliarden Dollar an Kriegsentschädigungen von den USA gefordert, was Washington jedoch ablehnte. Der Deal stieß in den USA auf große Kritik. Der demokratische Senator Adam Schiff sprach von einer „Kapitulation“ der Trump-Regierung.

Der Iran erhält eine Lockerung der Sanktionen, die Freigabe eingefrorener Gelder, die Erlaubnis zum Öl-Export sowie einen Wiederaufbaufonds in Höhe von 300 Milliarden Dollar. Auch gibt es große Zweifel daran, dass der Iran sich an Zusicherungen zum Atomprogramm halten wird, da die USA zumindest militärisch an großer Abschreckungsfähigkeit verloren hätten. Die gesamte pro-iranische Achse fühlt sich jetzt bestärkt. Für die Menschen im Iran bedeutet das Abkommen nichts Gutes.

Der Entwurf der insgesamt 14 Punkte umfassenden Absichtserklärung liegt vor. Die Islamische Republik Iran und die Vereinigten Staaten erklären gemeinsam mit ihren Verbündeten im aktuellen Krieg mit der Unterzeichnung dieser Absichtserklärung das. Das endgültige Abkommen wird die Bestimmungen dieses Artikels sowie der übrigen Artikel bestätigen.

Die Islamische Republik Iran und die Vereinigten Staaten verpflichten sich, die Souveränität und territoriale Integrität des jeweils anderen zu respektieren und, verhindern jede Einmischung oder Behinderung gegenüber der Islamischen Republik Iran und stellen den Schiffsverkehr innerhalb von höchstens 30 Tagen wieder vollständig her. Die Vereinigten Staaten verpflichten sich außerdem, innerhalb von 30 Tagen wieder das Vorkriegsniveau erreicht. Dabei werden die Beseitigung technischer Hindernisse und die Räumung von Minen durch den Iran berücksichtigt. Finanzierung von mindestens 300 Milliarden Dollar sicherzustellen.

Der Umsetzungsmechanismus dieses Plans als Teil des endgültigen Abkommens soll innerhalb von 60 Tagen ausgearbeitet werden. Die Vereinigten Staaten verpflichten sich, nach einem im endgültigen Abkommen festzulegenden Zeitplan. Dies umfasst Resolutionen des UN-Sicherheitsrats und des Gouverneursrats der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) sowie alle einseitigen US-Sanktionen, sowohl primäre als auch sekundäre





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