Der Iran hat die Kontrolle über die strategisch wichtige Straße von Hormuz beansprucht, nachdem Angriffe auf US-Luftverteidigungsradare in Bahrain gemeldet wurden. Gleichzeitig drohen neue Houthi-Angriffe auf Saudi-Arabien, den regionalen Konflikt weiter auszuweiten.

Der Iran hat am Sonntag die Kontrolle über die strategisch bedeutsame Straße von Hormuz für sich beansprucht, nachdem Angriffe auf US-Luftverteidigungsradare in Bahrain gemeldet worden waren.

Gleichzeitig droht eine neue Serie von Houthi-Angriffen auf Saudi Arabien den regionalen Konflikt weiter auszuweiten. Der Sprecher der iranischen Armee, Mohammad Akraminia, erklärte, Teheran und nicht ausländische Streitkräfte kontrolliere die strategische Seestraße – ein Umstand, der Verhandlungen über ein Kriegsende zusätzlich erschwert. Während Washington eine Seeblockade gegen den Iran aufrechterhält und US-Kriegsschiffe Handelsschiffe durch die Meerenge eskortieren, beharrt Teheran darauf, dass Handelsschiffe die Durchfahrt mit den iranischen Behörden abstimmen müssen.

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Die jüngste Konfrontation folgte auf Berichte der iranischen Revolutionsgarden, wonach diese zwei Patriot-Radaranlagen auf den Stützpunkten al-Riffa und Awali in Bahrain mit Raketen und Drohnen attackiert hätten. Die Revolutionsgarden bezeichneten die Operation als Vergeltungsmaßnahme für angebliche Verletzungen des US-Luftraums sowie einen Angriff auf eine iranische Radaranlage auf der Insel Hengam. Die behaupteten Schäden an den US-Systemen ließen sich bislang nicht unabhängig verifizieren. Bahrain meldete nach einem iranischen Angriff ein Feuer in einer zivilen Industrieanlage, das Sachschäden, aber keine Verletzten forderte.

Die Behörden hoben eine Sicherheitswarnung später wieder auf; die Golfstaaten verurteilten den Angriff einhellig. In Saudi Arabien gab eine von Riad geführte Militärkoalition den Abschuss einer ballistischen Houthi-Rakete bekannt, die auf den Westen des Königreichs zielte. Behörden gaben vorübergehend eine Gefahrenmeldung für die Provinz Mekka heraus, hoben diese jedoch kurz darauf wieder auf. Houthi-Sprecher Yahya Saree wies zurück, dass Mekka im Visier gestanden habe, und erklärte, die Operationen richteten sich gegen saudi-arabische Ölanlagen und Militärbasen.

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Den Houthi nahestehende Medien berichteten zudem über einen Luftangriff der Koalition auf die jemenitische Hauptstadt Sanaa im Jemen. Die jüngsten Entwicklungen verstärken die Verunsicherung hinsichtlich der globalen Energietransporte spürbar. Der Iran hatte wiederholt Schiffe bedroht, die Hormuz ohne Genehmigung passieren, während Angriffe auf Tanker den Schiffsverkehr durch den zentralen Ölexportkorridor bereits massiv beeinträchtigt haben. Die Aussichten auf eine diplomatische Beilegung bleiben derweil trüb.

Der iranische Außenminister Abbas Araghchi räumte ein, dass innerhalb des Landes über eine Abkehr vom Verbot von Atomwaffen diskutiert werde, betonte jedoch, dass es bisher keine offizielle Kursänderung gebe. Der türkische Außenminister Hakan Fidan rief zu einer Waffenruhe auf und warnte davor, dass die wirtschaftlichen Folgen des Konflikts zunehmend verheerende Ausmaße annähmen. Trotz diplomatischer Blockaden würden die Gespräche über eine Wiederöffnung von Hormuz jedoch fortgeführt.

Auch der iranische Präsident Masoud Pezeshkian stimmte die Bevölkerung auf schwierige Monate ein, da die US-Blockade die heimische Wirtschaft spürbar belaste. Die Kurse von Kryptowährungen unterliegen extremen Schwankungen und können durch externe Einflüsse wie finanzielle, regulatorische oder politische Ereignisse beeinflusst werden. Durch den Einsatz von Margin-Trading wird das finanzielle Risiko erhöht. Vor Beginn des Handels mit Finanzinstrumenten und/oder Kryptowährungen ist es wichtig, die damit verbundenen Risiken vollständig zu verstehen.

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