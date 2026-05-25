Iran bereit zu Gesprächen mit den USA über Atomprogramm

Der Iran ist nach Angaben eines hochrangigen iranischen Diplomaten zu Gesprächen mit den USA über sein Atomprogramm und sein hochangereichertes Uran bereit. Voraussetzung sei, dass die Regierung in Washington ihre Verpflichtungen aus einer geplanten Absichtserklärung erfülle, sagt der Außenpolitiker Hossein Nuschabadi der Nachrichtenagentur ISNA.

Der Iran ist nach Angaben eines hochrangigen iranischen Diplomaten zu Gespräche n mit den USA über sein Atomprogramm und sein hochangereichertes Uran bereit. Voraussetzung sei, dass die Regierung in Washington ihre Verpflichtungen aus einer geplanten Absichtserklärung erfülle, sagt der Außenpolitiker Hossein Nuschabadi der Nachrichtenagentur ISNA.

Diese Themen sollen im Rahmen von 60-tägigen Verhandlungen erörtert werden. Im Gegenzug fordere der Iran die Aufhebung von Sanktionen und die Freigabe von Auslandsguthaben. In Zusammenhang mit den Massenprotesten im Januar ist im Iran erneut ein Mann hingerichtet worden. Der Mann soll Schüsse auf Sicherheitskräfte abgegeben und in der Region der Stadt Isfahan ein Regierungsgebäude angegriffen haben, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Tasnim.

Der Mann sei am Morgen gehängt worden, nachdem der Oberste Gerichtshof das Urteil bestätigt hatte. Die Nachrichtenagentur verbreitete Videomaterial eines Vorfalls, der eine Plünderung zeigen soll. Die USA pochen im Konflikt mit dem Iran auf eine diplomatische Lösung, schließen aber laut US-Außenminister Marco Rubio andere Wege nicht aus.

"Wir werden der Diplomatie jede Chance auf Erfolg geben, bevor wir die Alternativen prüfen", sagt Rubio. Entweder gebe es ein gutes Abkommen, oder man müsse auf andere Weise mit der Situation umgehen. Rubio zufolge liegt ein "ziemlich solides" Angebot auf dem Tisch. Dieses beziehe sich sowohl auf die Öffnung der Meerenge durch den Iran als auch auf zeitlich befristete Verhandlungen über das iranische Atomprogramm.

Er hoffe, dass dies gelinge, sagt der Minister. Die Hoffnung auf ein Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran hat die Ölpreise am Montag auf den tiefsten Stand seit über zwei Wochen gedrückt. Die Nordseesorte Brent verbilligte sich um 4,55 Prozent auf 98,83 Dollar je Barrel. Die US-Sorte WTI gab um 4,73 Prozent auf 92,03 Dollar nach.

Beide Kontrakte fielen damit im Handelsverlauf auf den niedrigsten Wert seit dem 7. Mai. Die Aussichten auf eine rasche Einigung bleiben nach widersprüchlichen Signalen aus Washington jedoch ungewiss. In einem hat Trump Kritik an den laufenden Verhandlungen über ein mögliches Iran-Abkommen zurückgewiesen.

Ein Deal unter seiner Führung werde besser sein als das Atomabkommen der Obama-Regierung, aus dem er später ausgestiegen war.

"Niemand hat es gesehen oder weiß, was darin steht", schrieb Trump. Das Abkommen sei noch nicht einmal vollständig ausgehandelt. Kritik daran komme von Menschen, die "nichts darüber wissen". Irans Atomprogramm und die Kontrolle über die Straße von Hormus bleiben scheinbar Streitthemen.

Wenige Stunden vorher stand ein Abkommen laut dem US-Präsidenten noch kurz bevor. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat mit Blick auf mögliche Vereinbarungen der USA mit dem Iran auf Israels Recht zur Selbstverteidigung verwiesen.

"Präsident Trump und ich waren uns einig, dass jedes endgültige Abkommen mit dem Iran die nukleare Gefahr beseitigen muss", schrieb Netanjahu am Sonntag in sozialen Medien. Der US-Präsident habe zudem Israels Recht bekräftigt, sich "an jeder Front, einschließlich Libanon", zu verteidigen. Die Hisbollah feuert nahezu täglich Drohnen und Raketen auf israelische Soldaten und den Norden Israels ab. Israel greift Ziele im Libanon an, während seine Truppen weiter große Teile des Südens besetzt halten.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat vor einer möglichen Einigung der USA mit Teheran auf ein Rahmenabkommen Israels Position bekräftigt, der Iran dürfe nie Nuklearwaffen erhalten.

"Der Iran wird niemals eine Atomwaffe besitzen", hieß es in einem Post Netanjahus auf der Plattform X. Auf dem offenbar mit KI generierten Bild war der israelische Regierungschef Seite an Seite mit US-Präsident Donald Trump zu sehen. In Israel wächst laut Medienberichten die Sorge, Trump könnte ein aus israelischer Sicht nachteiliges Abkommen mit dem Iran schließen, das die Sicherheitsinteressen des engen Verbündeten in der Region nicht ausreichend berücksichtige. 33 Schiffe passieren offenbar Straße von Hormus mit iranischer Genehmigung.

In den vergangenen 24 Stunden passieren nach Angaben der Marine der iranischen Revolutionsgarden 33 Schiffe die Straße von Hormus mit einer Genehmigung des Iran. Dies meldet die iranische Nachrichtenagentur Fars. Irans Präsident Massud Peseschkian hat im Zusammenhang mit einer möglichen Vereinbarung mit den USA über den Krieg in Nahost versichert, sein Land strebe keine Atomwaffen an. Zuvor hatte die iranische Botschaft in Indiens Hauptstadt Neu-Delhi in einem Social-Media-Beitrag erklärt, Teheran habe ein Recht auf Nukleartechnologie





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