Iran bereitet WM-Teilnahme vor: Nationalmannschaft könnte Spiele abbrechen, Flagge-Regel sorgt für Kontroversen

Der Iran bereitet mit einer brisanten Ankündigung für Aufsehen. Die Nationalmannschaft könnte Spiele sogar abbrechen – allerdings nicht aus sportlichen Gründen. Hintergrund sind mögliche Protestaktionen gegen die politische Führung der Islamischen Republik während der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada. Sportminister Ahmed Donjamali machte die Haltung des Landes deutlich. "Wir haben der Fifa bereits mitgeteilt, dass die Verantwortlichen des Teams das Spiel abbrechen würden, sobald wir in den Stadien politische Parolen hören." Auch bei einem anderen Thema zeigt sich der Verband kompromisslos. Nach Angaben aus dem Iran soll die Fifa sicherstellen, dass iranische Fans ausschließlich die offizielle Flagge der Islamischen Republik in die Stadien mitbringen dürfen. Besonders umstritten ist dabei die historische persische Flagge mit Löwen- und Sonnenemblem. Diese wird vor allem von Oppositionsgruppen und Monarchisten genutzt und gilt für viele Iraner im Ausland als Symbol des Widerstands gegen die aktuelle Staatsführung. Sollte diese Fahne in den Stadien auftauchen, droht laut Donjamali ebenfalls ein Spielabbruch durch die iranische Mannschaft. Ob eine solche Regelung überhaupt durchsetzbar wäre, erscheint allerdings fraglich. Gerade bei den WM-Spielen in den USA dürfte die Kontrolle schwierig werden. Besonders brisant: Zwei der drei iranischen Vorrundenspiele finden in Los Angeles statt, wo ein großer Teil der iranischen Diaspora in den USA lebt. Die Stadt wird deshalb auch "Tehrangeles" oder "Irangeles" genannt. Zusätzlich erschwert das angespannte Verhältnis zu den USA die WM-Teilnahme. Wegen Einreisebeschränkungen verlegte der Verband sein Teamquartier von Arizona ins mexikanische Tijuana. Laut iranischem Botschafter darf die Mannschaft nur an Spieltagen in die USA einreisen. In der Gruppenphase trifft der Iran auf Neuseeland, Belgien und Ägypten – begleitet von einem politischen Konflikt, der schon vor dem ersten Anpfiff für Spannung sorgt.

Der Iran bereitet mit einer brisanten Ankündigung für Aufsehen. Die Nationalmannschaft könnte Spiele sogar abbrechen – allerdings nicht aus sportlichen Gründen. Hintergrund sind mögliche Protestaktionen gegen die politische Führung der Islamischen Republik während der Weltmeisterschaft in den USA , Mexiko und Kanada.

Sportminister Ahmed Donjamali machte die Haltung des Landes deutlich.

"Wir haben der Fifa bereits mitgeteilt, dass die Verantwortlichen des Teams das Spiel abbrechen würden, sobald wir in den Stadien politische Parolen hören. " Auch bei einem anderen Thema zeigt sich der Verband kompromisslos. Nach Angaben aus dem Iran soll die Fifa sicherstellen, dass iranische Fans ausschließlich die offizielle Flagge der Islamischen Republik in die Stadien mitbringen dürfen. Besonders umstritten ist dabei die historische persische Flagge mit Löwen- und Sonnenemblem.

Diese wird vor allem von Oppositionsgruppen und Monarchisten genutzt und gilt für viele Iraner im Ausland als Symbol des Widerstands gegen die aktuelle Staatsführung. Sollte diese Fahne in den Stadien auftauchen, droht laut Donjamali ebenfalls ein Spielabbruch durch die iranische Mannschaft. Ob eine solche Regelung überhaupt durchsetzbar wäre, erscheint allerdings fraglich. Gerade bei den WM-Spielen in den USA dürfte die Kontrolle schwierig werden.

Besonders brisant: Zwei der drei iranischen Vorrundenspiele finden in Los Angeles statt, wo ein großer Teil der iranischen Diaspora in den USA lebt. Die Stadt wird deshalb auch "Tehrangeles" oder "Irangeles" genannt. Zusätzlich erschwert das angespannte Verhältnis zu den USA die WM-Teilnahme. Wegen Einreisebeschränkungen verlegte der Verband sein Teamquartier von Arizona ins mexikanische Tijuana.

Laut iranischem Botschafter darf die Mannschaft nur an Spieltagen in die USA einreisen. In der Gruppenphase trifft der Iran auf Neuseeland, Belgien und Ägypten – begleitet von einem politischen Konflikt, der schon vor dem ersten Anpfiff für Spannung sorgt





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