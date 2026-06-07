Iran bricht Waffenruhe und feuert Raketen auf Israel

Der Iran hat erstmals seit zwei Monaten Israel mit Raketen angegriffen. Die israelische Armee bestätigte, dass alle Geschosse von der Flugabwehr abgefangen wurden. Der Unterricht in allen Schulen Israels wurde für Montag abgesagt.

Die Mullahs brechen die Waffenruhe : Iran hat erstmals seit zwei Monaten Israel wieder mit Raketen angegriffen. Staatsmedien in Teheran meldeten mehrere Raketensalven. Das israelische Militär bestätigte, dass alle Geschosse von der Flugabwehr abgefangen wurden.

Das Heimatschutzkommando verschickte Warnmeldungen direkt auf Mobiltelefone in den betroffenen Gebieten. Nach Angaben des israelischen TV-Senders N12 schlugen Raketentrümmer im Norden Israels ein, unter anderem nahe der Stadt Tiberias. Verletzte wurden zunächst nicht gemeldet. Der Unterricht in allen Schulen Israels wurde laut Zivilschutz für Montag abgesagt.

Das Heimatschutzkommando verschärfte landesweit die Richtlinien. Versammlungen sind im Freien auf 200 Menschen begrenzt, in geschlossenen Räumen auf 500 Personen. Israel will nach Medienberichten hart auf die Raketenangriffe reagieren. Der israelische TV-Sender N12 sowie das Nachrichtenportal ynet berichteten unter Berufung auf einen namentlich nicht genannten Regierungsvertreter.

Der Repräsentant sagte, der Iran könne vergessen, dass Israel das hinnehmen werde - die Reaktion werde hart ausfallen. Man werde nicht zulassen, dass der Iran neue Spielregeln schaffe und Israels Souveränität verletze. Israels Minister für Nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, wütete auf der Plattform X: Heute muss Teheran brennen! US-Präsident Donald Trump sagte dem Sender Fox News, die iranischen Raketenangriffe auf Nordisrael würden laufende Verhandlungen mit Teheran nicht voranbringen.

Man habe kurz vor einer Einigung gestanden. Eine Vereinbarung hätte am Montag, Dienstag oder Mittwoch dieser Woche unterzeichnet werden können. Und jetzt passiert das. Mit Blick auf Israels vorherige Angriffe auf Hisbollah-Ziele in Beirut erklärte Trump, er sei darüber nicht glücklich gewesen.

Diese hätten die jüngste Eskalation mit ausgelöst. Irans zentrales Militärkommando bestätigte die Raketenangriffe. In einer vom staatlichen Rundfunk verbreiteten Erklärung begründeten die Streitkräfte die Attacke mit wiederholten Verstößen der israelischen Armee gegen die Waffenruhe im Libanon. Israel habe mit seinem jüngsten Angriff auf Beirut alle roten Linien überschritten, erklärte Armeekommandeur Ali Abdollahi im Fernsehen.

Die israelische Armee müsse ihre Angriffe auf den Süden des Libanon und die Vororte stoppen. Auch die iranischen Revolutionsgarden bezeichneten den nächtlichen Raketenangriff auf Israel als Warnung, nachdem Israel zuvor Beirut angegriffen habe. Zuvor hatten sie bereits gedroht: Ein Angriff auf Beirut würde einen umfassenden Krieg entfachen. Teheran reagierte mit dem Raketenbeschuss nach eigenen Angaben auf einen israelischen Angriff in Vororten der libanesischen Hauptstadt.

Dieser wiederum war laut Israel eine Reaktion auf vorherige Raketenangriffe der mit dem Iran verbündeten Hisbollah-Miliz auf Israels Norden. Die letzten Raketenangriffe aus dem Iran auf Israel liegen zwei Monate zurück. In der Nacht vom 7. auf den 8. April feuerte Iran nach Berichten der Jerusalem Post Raketen in Richtung Israel.

Zuletzt richteten sich aus dem Iran gemeldete Angriffe gegen Golfstaaten oder andere Ziele in der Region





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