Iran-Deal, Drohnenangriffe und Ölexporte: G7-Gipfel von Nahost-Krise überschattet

Beim G7-Gipfel in Évian steht das von den USA ausgehandelte Rahmenabkommen mit dem Iran im Fokus. Während Trump Israels Vorgehen kritisiert und Merz den Deal als Vorbild für die Ukraine sieht, berichten US-Beamte von nächtlichen Drohnenangriffen auf Schiffe in der Straße von Hormus. Deutschland bereitet sich auf einen möglichen Militäreinsatz vor, während der Iran den Ölexport wieder aufnimmt. Auch Elon Musks KI-Unternehmen xAI spielt eine Rolle.

Die Nachrichtenlage am Rande des G7-Gipfel s in Évian wird von mehreren brisanten Entwicklungen im Nahen Osten bestimmt. Im Zentrum steht das von den USA ausgehandelte Rahmenabkommen mit dem Iran , das laut US-Präsident Donald Trump in Kürze unterzeichnet werden soll.

Der Deal, der Teheran am Erwerb von Atomwaffen hindern soll, wird von den G7-Staaten als historische Chance für Frieden und Stabilität in der Region gepriesen. Bundeskanzler Friedrich Merz bezeichnete die Einigung als Vorbild für die Ukraine: Diese eröffne eine große Chance für regionale Stabilität und eine Erholung der Weltwirtschaft. Merz betonte, die klare militärische Überlegenheit der USA habe dem Iran keine andere Wahl gelassen, und wünschte sich einen ähnlichen Ansatz für den Ukraine-Konflikt.

Parallel dazu berichten US-Beamte, dass der Iran seit der Unterzeichnung des Rahmenabkommens jede Nacht mehrere Drohnen auf Handelsschiffe in der Straße von Hormus abgefeuert habe. Die vom Korps der Islamischen Revolutionsgarden gestarteten Drohnen würden vom US-Militär abgeschossen, bevor sie Schiffe oder Personal gefährden könnten. Die Bundesregierung bereitet sich indes auf einen möglichen internationalen Militäreinsatz zur Sicherung der Meerenge vor. Nach Informationen des Spiegels haben Auswärtiges Amt und Verteidigungsministerium einen Text für ein Bundestagsmandat vorbereitet.

Eine Beteiligung soll sich auf Minenräumung beschränken. In einem ungewöhnlich scharfen Ton kritisierte Trump das militärische Vorgehen Israels gegen die Hisbollah-Miliz im Libanon. Man müsse nicht jedes Mal ein Wohnhaus zerstören, nur weil man jemanden suche, sagte Trump. In diesen Gebäuden seien viele Menschen, die nicht zur Hisbollah gehörten.

Unterdessen berichtet die Website TankerTrackers, dass der Export iranischen Erdöls per Schiff wieder anläuft. Mehrere Tanker, darunter die Supertanker Diona und Hero2, hätten die von der US-Marine blockierte Zone verlassen, insgesamt 4,8 Millionen Barrel Rohöl.

Schließlich steht Elon Musks KI-Unternehmen xAI im Fokus: Die US-Regierung erklärte, dass dessen Chatbot Grok bei US-Angriffen auf den Iran genutzt wurde. Das Justizministerium argumentierte, eine Umweltklage gegen ein xAI-Rechenzentrum gefährde die nationale Sicherheit, da Grok im Pentagon-Projekt Maven zur KI-gestützten Zielfestlegung eingesetzt werde





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