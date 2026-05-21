Iran-Deal in Gefahr: Iranischer Ober-Mullah ordnet Uran-Ausfuhr zu stoppen

Ein iranischer Ober-Mullah, der seit Wochen im Koma liegt, soll angeordnet haben, dass kein hochangereichertes Uran den Iran verlassen darf. Dies könnte bedeuten, dass der Iran-Deal von US-Präsident Donald Trump gefährdet ist. Trump hat Israels Premier Benjamin Netanjahu zugesichert, kein Abkommen mit dem Iran zu unterschreiben, wenn das angereicherte Uran nicht außer Landes gebracht wird. Washington sieht die Ankündigung des Ober-Mullahs als die falsche Antwort und könnte weitere Angriffe planen, sollte der Iran einem Friedensabkommen nicht zustimmen.

Ein iranischer Ober-Mullah , der seit Wochen im Koma liegt, soll angeordnet haben, dass kein hochangereichertes Uran den Iran verlassen darf. Dies könnte bedeuten, dass der Iran-Deal von US-Präsident Donald Trump gefährdet ist.

Trump hat Israels Premier Benjamin Netanjahu zugesichert, kein Abkommen mit dem Iran zu unterschreiben, wenn das angereicherte Uran nicht außer Landes gebracht wird. Washington sieht die Ankündigung des Ober-Mullahs als die falsche Antwort und könnte weitere Angriffe planen, sollte der Iran einem Friedensabkommen nicht zustimmen





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