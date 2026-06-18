Iran-Deal: Politische Niederlage für die USA

Der Iran-Deal ist ein politisches Desaster, das US-Präsident Trump als Sieg verkauft. Die Vereinigten Staaten von Amerika verpflichten sich, alle Arten von Sanktionen gegen die Islamische Republik Iran aufzuheben. Der Iran soll Milliarden-Reparationen bekommen und das Atomprogramm wird nicht wirklich gestoppt.

Der Iran-Deal ist eine politische Niederlage für die USA , wie Experten sagen. Zuerst Käfigkampf und militärische Ehren im Weißen Haus, jetzt die Unterzeichnung des Iran-Deal s im Märchenschloss Versailles.

Glanz und Gloria, wie Trump es liebt! Symbolpolitik, um von den schwachen Inhalten abzulenken? Im Fall des Iran-Abkommens bleibt nichts als heiße Luft. Die Vereinigten Staaten von Amerika verpflichten sich, alle Arten von Sanktionen gegen die Islamische Republik Iran aufzuheben.

Der Iran soll Milliarden-Reparationen bekommen und das Atomprogramm wird nicht wirklich gestoppt. Das Öl aus dem Iran kann wieder nach China und in die ganze Welt fließen und die Mullahs sitzen fester im Sattel denn je





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Iran-Deal USA Niederlage Sanktionen Reparationen

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