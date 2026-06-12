Iran dementiert Einigung - USA schießen Drohnen ab

Der Iran bestreitet eine Einigung mit den USA, während das US-Militär Drohnen abschießt und die Straße von Hormus weiterhin umkämpft bleibt. Israel erhält Sicherheitszusagen, und Trump kündigt erneut einen Deal an, doch Teheran zögert.

Iran hat noch nicht über ein Abkommen mit den USA entschieden, wie ein Sprecher des Außenministeriums am Freitag mitteilte. Damit widerspricht Teheran erneut der Darstellung von US-Präsident Donald Trump, der in den vergangenen Wochen mehrfach eine baldige Einigung angekündigt hatte.

Der Iran habe bislang keine abschließende Entscheidung getroffen, erklärte Außenamtssprecher Esmail Bakaei. Die staatliche Nachrichtenagentur Tasnim wies darauf hin, dass Trump bereits 38 Mal eine unmittelbar bevorstehende Einigung verkündet habe. Bis zur offiziellen Bestätigung durch Teheran sollten Trumps Aussagen daher mit Skepsis betrachtet werden. Unterdessen hat das US-Militär nach Angaben eines Insiders zwei iranische Angriffsdrohnen abgeschossen.

Die Drohnen hätten offenbar versucht, Handelsschiffe in der Straße von Hormus anzugreifen. Der Schiffsverkehr in der Meerenge laufe jedoch weiter, betonte der Insider. Auch iranische Einsatzkräfte griffen ein: Sie verweigerten einem Tanker die Durchfahrt durch die Straße von Hormus, weil dieser sich nicht im Vorfeld abgestimmt und gegen Vorschriften verstoßen habe. In der nahegelegenen Hafenstadt Bandar Abbas gab es zudem zwei Explosionen, deren Ursache zunächst unklar blieb.

Die israelische Regierung hat nach eigenen Angaben von der US-Regierung die Zusicherung erhalten, dass israelische Sicherheitsinteressen bei einem möglichen Abkommen mit dem Iran berücksichtigt werden. Das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erklärte, US-Präsident Trump habe zugesagt, dass ein endgültiger Deal die Entfernung des angereicherten Urans sowie den Abbau der iranischen Anreicherungsanlagen vorsehen müsse. US-Präsident Trump hatte am Donnerstag erneut eine Einigung in den kommenden Tagen in Aussicht gestellt und dabei die Türkei und andere Verbündete als Vermittler genannt.

Kurz zuvor hatte er jedoch auch neue Angriffe auf den Iran angekündigt - und diese dann wieder abgesagt. Grund dafür sei, dass die Gespräche nun auf die höchste Ebene der iranischen Führung getragen worden seien, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Die Seeblockade bleibe bis zum Abschluss der Verhandlungen in Kraft. Trump nannte zahlreiche Länder, die den Verhandlungsrahmen gebilligt hätten, darunter Israel, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, die Türkei und andere.

Aus Teheran warnen Hardliner vor einer zu weichen Haltung. Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf warnte die USA vor impulsiven Entscheidungen. Unangemessene Strategien würden die Lage verschlechtern, die Energieinfrastruktur zerstören und die Märkte zum Einsturz bringen. Die USA würden in einen endlosen Sumpf geraten, aus dem sie jahrelang nicht herausfänden.

Zugleich drohte er: Ihr werdet einen anderen Iran kennenlernen. Die USA und der Iran hatten sich in der Nacht zum Donnerstag erneut gegenseitig angegriffen. Das US-Regionalkommando Centcom sprach von Selbstverteidigung gegen die anhaltende Aggression des Iran. Teheran wies dies als falschen Vorwand zurück und reagierte mit Raketen- und Drohnenangriffen auf US-Stützpunkte in Bahrain, Jordanien und Kuwait.

Ghalibaf hat seit Kriegsbeginn eine zentrale diplomatische Rolle eingenommen. Die Lage im Nahen Osten bleibt angespannt. Während die USA und der Iran weiterhin verhandeln, kommt es immer wieder zu militärischen Zwischenfällen. Ob ein Abkommen tatsächlich zustande kommt, ist ungewiss.

Der Iran beharrt auf seinen Forderungen, während die USA Druck ausüben. Die internationale Gemeinschaft beobachtet die Entwicklungen mit Sorge





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