Iran droht FIFA mit Spielabbrüchen bei WM 2026 bei Protesten

Der iranische Sportminister hat der FIFA mit Spielabbrüchen gedroht, falls es während der WM 2026 zu Protesten gegen die Regierung oder zur Nutzung der alten persischen Flagge kommt. Zwei Spiele des Iran finden in Los Angeles statt, wo die Diaspora Proteste plant.

Der Iran hat der FIFA mit Spielabbrüchen bei der anstehenden Weltmeisterschaft 2026 gedroht, falls es in den Stadien zu Proteste n gegen die islamische Regierung kommt.

Wie das iranische Sportportal Varzesh3 berichtet, erklärte Sportminister Ahmed Donjamali dem Weltverband, dass die iranischen Verantwortlichen jedes Spiel sofort abbrechen würden, wenn sie politische Parolen oder die alte persische Flagge mit Löwen- und Sonnenemblem in den Stadien wahrnehmen. Diese Flagge wird von monarchistischen Oppositionsgruppen und Teilen der Diaspora als Symbol der Ablehnung des islamischen Systems genutzt. Der iranische Fußballverband hat die FIFA bereits mehrfach aufgefordert, ausschließlich die offizielle Flagge der Islamischen Republik zuzulassen.

Kritiker bezweifeln jedoch, ob ein solches Verbot praktisch durchsetzbar ist. Besonders brisant ist die Situation dadurch, dass der Iran zwei seiner Vorrundenspiele in Los Angeles bestreitet, wo eine große persische Diaspora lebt. Für Oppositionelle bietet die WM somit eine einzigartige Plattform, um ihren Protest international sichtbar zu machen. Die Spiele finden am 16.

Juni gegen Neuseeland und am 21. Juni gegen Belgien statt, beide in Los Angeles. Das letzte Gruppenspiel gegen Ägypten wird am 27. Juni in Seattle ausgetragen.

Die Drohungen unterstreichen die wachsende Sorge des Regimes vor möglichen Demonstrien während des Turniers und den diplomatischen und sicherheitstechnischen Herausforderungen, die damit für die FIFA verbunden sind





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