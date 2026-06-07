Iran droht Israel mit weiteren Angriffen - USA fordern Informationen über Atomanlagen

Der Iran hat weitere Angriffe auf Israel angedroht. Die israelische Armee muss ihre Angriffe auf den Libanon einstellen, sonst werde Israel 'noch vernichtendere und bedauerlichere Schläge' zu spüren bekommen.

Der Iran hat weitere Angriffe auf Israel angedroht. Die iranischen Revolutionsgarden teilen mit, dass die israelische Armee ihre Angriffe auf den Libanon einstellen muss. Sollte Israel die Angriffe ausweiten oder auf die Maßnahmen des Iran reagieren, werde Israel 'noch vernichtendere und bedauerlichere Schläge' zu spüren bekommen.

Zuvor hatte die israelische Armee mitgeteilt, dass es mit iranischen Raketen beschossen werde. Das israelische Militär teilt mit, dass bislang alle von Iran abgeschossenen Raketen abgefangen wurden. Der Beschuss aus dem Iran sei aber noch nicht beendet. Irans Streitkräfte haben nach Angaben von Staatsmedien zwei Raketensalven auf Israel gefeuert.

Die zweite Welle zielte auf das Zentrum des Landes, wie der staatliche Rundfunk berichtete. Das israelische Militär teilt mit, dass der Iran Israel mit Raketen beschiesse. Die Verteidigungssysteme seien im Einsatz, um die Bedrohung zu beseitigen. Der oberste iranische Unterhändler Mohammad Bager Ghalibaf droht auf der Plattform X mit erneuten Angriffen.

Die Seeblockade der USA gegen den Iran und die US-Erlaubnis an Israel, Angriffe im Libanon zu eskalieren, machten US-Stützpunkte und israelische Einrichtungen im Nahen Osten zu legitimen Zielen.

'Sie halten sich weder an einen Waffenstillstand noch glauben sie an den Dialog, und durch die Seeblockade und die Verletzung von Vereinbarungen bezüglich des Libanon haben sie gezeigt, dass sie nur die Sprache der Macht verstehen', so Ghalibaf. US-Präsident Donald Trump will eingefrorene iranische Vermögenswerte erst nach dem Abschluss eines Friedensabkommens freigeben. Auch Sanktionen würden erst dann aufgehoben, sagt er in der NBC-Sendung 'Meet the Press'.

Die USA stünden sehr kurz vor einer Einigung, andernfalls werde er das Land massiv angreifen, droht Trump erneut. Der Präsident zeigt sich zudem bereit, mit dem geistlichen Oberhaupt des Iran, Ajatollah Modschtaba Chamenei, zu sprechen. Dieser wurde bei US-Angriffen zu Beginn des Konflikts Ende Februar verwundet und ist seither nicht mehr öffentlich in Erscheinung getreten. Trump deutet an, den Aufenthaltsort Chameneis mit hoher Wahrscheinlichkeit zu kennen.

Das Ölkartell Opec+ hat erneut eine Erhöhung seiner Förderziele beschlossen. Die sieben Kernmitglieder der Gruppe verständigten sich darauf, ihre Quoten ab Juli um rund 188.000 Fass pro Tag zu erhöhen, wie sie am Sonntag mitteilten. Es ist bereits die vierte Anhebung innerhalb von vier Monaten. Insgesamt haben sie somit seit April die Förderziele um fast 600.000 Barrel pro Tag erhöht.

Allerdings können einige Mitglieder wegen des Iran-Krieges nicht mehr fördern, da sie das Öl aufgrund der Blockade der Straße von Hormus nicht verschiffen können. Die USA fordern vom Iran genaue Informationen über den Zustand der bombardierten Atomanlagen und die Bestände an angereichertem Uran. Dies geht aus einem Resolutionsentwurf der Vereinigten Staaten hervor, der im Vorfeld einer Sitzung der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) an andere Länder im Gouverneursrat der IAEA weitergeleitet wurde und der Reuters vorliegt.

Der Iran müsse der Behörde die Dokumentation über Atommaterial und seine bewachten Atomanlagen zur Verfügung stellen, heißt es darin. Zudem müsse der Organisation unverzüglich jeglicher Zugang gewährt werden, den sie zur Überprüfung dieser Informationen benötigt. Das israelische Militär hat nach Regierungsangaben 'terroristische' Stützpunkte in den südlichen Vororten der libanesischen Hauptstadt Beirut angegriffen.

Die Angriffe auf die als Dahiyeh bekannte Hochburg der Hisbollah sei eine Reaktion auf den Beschuss israelischen Gebiets durch die Gruppe, wie Premierminister Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Israel Katz in einer gemeinsamen Erklärung mitteilen. Bei einem israelischen Angriff im südlichen Gazastreifen sind nach Krankenhausangaben fünf Palästinenser getötet worden. 15 weitere Menschen hätten bei einem Angriff auf einen Polizei-Kontrollpunkt im Bereich der Stadt Chan Junis Verletzungen erlitten, teilte das Nasser-Krankenhaus mit. Die Polizeikräfte im Gazastreifen werden von der islamistischen Hamas kontrolliert.

Ein Sprecher der israelischen Armee teilte mit, man prüfe die Berichte über den Angriff. Offiziell gilt seit Oktober vergangenen Jahres eine Waffenruhe im Gazastreifen. Bei dem mutmaßlichen Schützen bei dem tödlichen Angriff in Zentralisrael handelt es sich nach Polizeiangaben um einen arabischen Israeli aus der nahegelegenen Stadt Taibe. Der Mann sei getötet worden, teilt ein Polizeisprecher mit.

Er habe eine Schusswaffe bei sich gehabt. Bei dem Anschlag aus einem fahrenden Auto heraus an drei verschiedenen Orten nahe dem besetzten Westjordanland kommt ein 35-jähriger Israeli ums Leben, fünf weitere Menschen werden verletzt, zwei davon schwer. Medienberichten zufolge wird ein zweiter Verdächtiger ebenfalls getötet. Die radikal-islamische Hamas lobt die Tat, bekennt sich aber nicht dazu





handelsblatt / 🏆 113. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran Israel Angriffe Libanon USA Atomanlagen Friedensabkommen Opec+ Seeblockade Hamas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Neue gegenseitige Angriffe im Iran-Krieg - Trump: Teheran hat noch „eine Menge Raketen“Obwohl im Iran-Krieg eigentlich eine Waffenruhe herrscht, haben sich beide Seiten in der Nacht zum Samstag erneut angegriffen. Die US-Streitkräfte schossen

Read more »

Erneute Angriffe erschüttern Waffenruhe zwischen Israel und LibanonNach der brüchigen Waffenruhe greift Israel erneut Ziele im Libanon an. Hisbollah reagiert mit Raketenbeschuss. Drei libanesische Soldaten sterben bei israelischem Luftschlag. Präsident Aoun kritisiert Iran.

Read more »

Nach Angriffen bei Beirut: Iran droht mit KonsequenzenIsrael und die USA setzen die Luftangriffe auf den Iran aus. Doch die Folgen des Krieges sind längst global zu spüren. Wie geht es im Nahen Osten weiter? Die aktuelle Lage.

Read more »

Iran-Krieg: Iran feuert Raketen auf IsraelDer Krieg im Libanon hatte Irans Führung zuletzt unter Druck gesetzt, der mit ihr verbündeten Hisbollah zu Hilfe zu eilen. Nun eskalieren Irans Streitkräfte in dem Konflikt mit dem Erzfeind.

Read more »