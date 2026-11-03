Iran droht mit Blockade der Straße von Hormus bei Nichterfüllung von Forderungen

Der Iran bietet die Öffnung der Straße von Hormus binnen zwei Tagen an. Die USA greifen iranische Ziele an, während diplomatische Bemühungen im Gange sind. Ölpreise steigen.

Der Iran hat den USA ultimativ mitgeteilt, dass er die strategisch lebenswichtige Meerenge Straße von Hormus innerhalb von zwei Tagen wieder für die Schifffahrt öffnen könne, sollten Washington seine Forderungen erfüllen. Außenministeriumssprecher Ismail Baghai betonte am Montag, dass dieser Vorschlag weiterhin die Grundlage für Gespräche mit den Vereinigten Staaten durch Vermittler darstelle. Zuvor hatte Teheran für die Umsetzung einer solchen Öffnung noch eine Woche veranschlagt, was auf eine Verschärfung der Zeitlinie hindeutet. Bislang hat Baghai keine Hinweise darauf gegeben, dass der Iran seine Bedingungen geändert hat oder dass die USA den Vorschlag bereits angenommen haben.

Eskalation der Angriffe und Ölmarktpreise

Die Spannungen in der Region eskalieren weiter, nachdem die USA nach Angaben eines Regierungsvertreters Angriffe auf mehrere iranische Ziele in der Nähe der Straße von Hormus geflogen haben. Das US-"Wall Street Journal" berichtete, dass die USA am Montag die iranische Insel Keschm angegriffen haben. Die staatliche iranische Nachrichtenagentur IRNA bestätigte zuvor mehrere Explosionen auf dieser strategisch gelegenen Insel. Diese Militärschläge sind Teil einer Reihe begrenzter Operationen, die Washington in den vergangenen Wochen durchgeführt hat.

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Diese erneuten militärischen Attacken haben unmittelbare Auswirkungen auf die globalen Märkte. Am Dienstag stiegen die Ölpreise wieder an. Der Preis für ein Barrel der Nordsee-Rohölsorte Brent zur Lieferung im Januar verteuerte sich um mehr als zwei Prozent auf 107 Dollar. Auch der Preis für WTI-Öl legte um 1,8 Prozent zu. Am Vortag waren die Preise noch um bis zu acht Prozent gefallen, was die extreme Volatilität und die Sensibilität des Marktes für geopolitische Risiken in der Golfregion unterstreicht.

Diplomatische Signale und原子核条件

Trotz der militärischen Eskalation signalisieren führende US-Beamte offenen Raum für Verhandlungen. US-Vizepräsident JD Vance erklärte am Montag in Washington, dass die USA Chancen auf eine diplomatische Einigung mit dem Iran sehen. Er betonte, dass bereits mehrere gute Gespräche mit den Iranern geführt wurden. Gleichzeitig warnte Vance, dass der Iran sich verbindlich und überprüfbar dazu verpflichten müsse, sein Atomprogramm nicht wieder aufzubauen.

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Vance hatte vergangene Woche einen Brief an den iranischen Sicherheitschef Mohsen Resai geschickt. Das Weiße Haus gab zunächst wenig preis, doch Präsident Donald Trump sagte Journalisten, es gehe in dem Schreiben um Unterstützung für den Iran mit medizinischen Hilfsgütern und verschiedenen anderen Dingen. Trump selbst äußerte sich am Montag in Washington positiv über die Aussichten auf eine Vereinbarung. Auf die Frage, ob er nach den Zwischenwahlen den Iran erneut angreife, antwortete er deutlich mit "Nein". Er glaubt, dass der Iran eine Einigung erzielen wolle und diese auch zustande kommen könnte.

Logistische Folgen und chinesische Diplomatie

Die anhaltenden Konflikte verursachen erhebliche logistische Probleme weit über das militärische Geschehen hinaus. Der asiatische Fußballverband AFC teilte am Dienstag mit, dass die für Anfang 2027 in Saudi-Arabien geplante Fußball-Asienmeisterschaft wegen der andauernden Angriffe der jemenitischen Huthi-Rebellen verschoben wird. Das Turnier mit 24 Mannschaften findet nun vom 23. Dezember 2027 bis zum 21. Januar 2028 statt. Ursprünglich war der Zeitraum vom 7. Januar bis zum 5. Februar 2027 vorgesehen. Der Verband verwies auf außergewöhnliche Umstände in der Region, die zu Störungen im Reiseverkehr führen.

Auf diplomatischer Ebene engagiert sich China verstärkt in der Region. Das chinesische Außenministerium kündigte an, einen Sondergesandten in den Iran, den Oman und nach Saudi-Arabien zu entsenden. Die Sprecherin Mao Ning sagte, der Gesandte werde sich Anfang bis Mitte November in die Region begeben. Sein Auftrag ist die Abbaung von Spannungen und die Förderung regionaler Stabilität. Präsident Xi Jinping betonte zudem gegenüber dem omanischen Sultan Haitham bin Tariq Al Said, die Golfregion dürfe kein Schauplatz für Rivalitäten zwischen Großmächten werden. China ist für einen Großteil seiner Ölversorgung auf den Nahen Osten angewiesen.

Der Druck auf die US-Regierung wächst, da der Konflikt als Hauptursache für die hohen Benzinpreise in den USA gilt. Diese hohen Kosten sind bei den Wählern nicht gut angekommen, was Donald Trump politisch unter Druck setzt. Welchen Preis der Präsident in Form von Zugeständnissen an den Iran für ein Ende des Konflikts zahlen würde, bleibt jedoch unklar. Die USA halten ihre Militärschläge absichtlich im kleineren Umfang und geheim, um keine Absicht zur Wiederaufnahme einer größeren Militäroperation zu signalisieren. Das US-Zentralkommando hat zu den jüngsten Angriffen auf Keschm zunächst keine Stellungnahme abgegeben.