Iran droht mit Gegenangriff nach US-Militärschlägen - Außenminister Araghtschi warnt vor weiterer Eskalation

Iranischer Außenminister Abbas Araghtschi kündigt nach US-Angriffen, die als Reaktion auf den Abschuss eines US‑Hubschraubers erfolgten, entschiedene Vergeltungsmaßnahmen an und fordert US‑Truppen zum Rückzug aus der Region auf. Die Spannungen im Nahen Osten steigen weiter.

Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi hat nach einer erneuten militärischen Vergeltungsaktion der Vereinigten Staaten gegenüber dem Iran heftige Gegenreaktionen angekündigt. In einem Beitrag auf dem sozialen Netzwerk X, das früher als Twitter bekannt war, wies Araghtschi darauf hin, dass die iranischen Streitkräfte keinerlei Angriff oder Drohung unbeantwortet lassen würden.

Er betonte, dass die Armee des Iran bereit sei, jede Form von Aggression entschieden zurückzuweisen und die nationale Souveränität des Landes zu verteidigen. Der Minister kritisierte die amerikanische Entscheidung, erneut militärische Gewalt anzuwenden, und beschrieb sie als provokante Herausforderung für die Entschlossenheit Teherans. Gleichzeitig forderte er die US-Truppen auf, das Gebiet zu verlassen, wenn sie nicht Gefahr laufen wollen, in weitere Gefechte verwickelt zu werden.

Die jüngsten US-Angriffe erfolgten laut amerikanischen Angaben als Reaktion auf den Abschuss eines US-Hubschraubers, der laut US-Militärberichten in iranischem Luftraum abgeschossen worden war. Präsident Donald Trump hatte bereits im Vorfeld von einer "sehr starken, sehr kraftvollen" Antwort auf den Vorfall gesprochen und die militärische Bereitschaft der USA betont. Die genauen Details der amerikanischen Gegenmaßnahmen blieben jedoch zunächst unklar, weil die US-Streitkräfte weder das Ausmaß noch die genauen Einsatzorte öffentlich machten.

Iranische Medien berichteten über mehrere Explosionen an der Südküste des Landes, nahe der strategisch wichtigen Straße von Hormus, einer Hauptschifffahrtsroute, die für den internationalen Öltransport von zentraler Bedeutung ist. Diese Berichte deuten darauf hin, dass die US-Angriffe möglicherweise Ziele in der Nähe dieses wichtigen Seewegs getroffen haben könnten, was die Spannungen weiter anheizt. Die Entwicklungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem die Beziehungen zwischen Washington und Teheran bereits stark belastet sind.

Seit dem vorschriftlichen Abzug der USA aus dem Atomabkommen und den darauffolgenden Sanktionen hat das Verhältnis zwischen den beiden Ländern immer wieder Phasen heftiger Konfrontationen erlebt. Die jüngsten Ereignisse könnten eine weitere Eskalationsspirale auslösen, die nicht nur die regionale Stabilität im Nahen Osten gefährdet, sondern auch internationale Lieferketten und die weltweite Energiemärkte beeinträchtigen könnte.

Analysten warnen davor, dass ein fortgesetztes militärisches Duell das Risiko einer breiteren Auseinandersetzung erhöht, bei der nicht nur die USA und der Iran, sondern auch deren Verbündete und Nachbarn in Mitleidenschaft gezogen werden könnten. Die internationale Gemeinschaft fordert daher dringend eine De‑eskalation und die Rückkehr zu diplomatischen Verhandlungen, um weitere Blutvergießen zu verhindern und eine stabile Sicherheitslage in der Region wiederherzustellen





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