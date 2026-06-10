Iran droht mit Spielabbruch bei WM 2026 wegen Protesten

Der Iran hat vor dem Start der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada mit einem Spielabbruch gedroht, wenn es bei Auftritten des Teams in den Stadien zu Protesten der persischen Diaspora gegen die islamische Führung kommen sollte. Die iranische Fußballnationalmannschaft wird ohne die geplante Generalprobe in die WM starten, da das Testspiel gegen Grenada abgesagt wurde. Die Mannschaft des Inselstaats begründete den Rückzug mit einer unzureichenden Vorbereitung. Die iranische Auswahl trifft jeweils in Los Angeles am 16. Juni auf Neuseeland sowie am 21. Juni auf Belgien. Das dritte Vorrundenspiel findet am 27. Juni in Seattle gegen Ägypten statt.

Kurz vor dem Start der WM 2026 hat der Iran mit einem Spielabbruch gedroht, wenn es bei Auftritten des Teams in den Stadien zu Proteste n der persischen Diaspora gegen die islamische Führung kommen sollte.

'Wir haben der FIFA bereits mitgeteilt, dass die Verantwortlichen des Teams das Spiel abbrechen würden, sobald wir in den Stadien politische Parolen hören', sagte ein Sprecher des iranischen Fußballverbandes. Seit Wochen besteht der Iran darauf, dass in den Stadien nur die offizielle Staatsflagge zugelassen wird und nicht die besonders von monarchistischen Oppositionsgruppen bevorzugte alte Flagge mit Löwen- und Sonnenemblem. Diese wird auch bei Protestkundgebungen im Ausland verwendet und gilt als Symbol der Ablehnung des islamischen Systems im Iran





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