Iran droht mit Spielfeldausstieg bei WM bei politischen Protesten

Der iranische Sportminister und der Fußballverband haben der FIFA klargemacht, dass das Team das Feld verlassen wird, wenn im Stadion antiislamische Parolen oder die alte persische Flagge zu sehen sind. Die Forderungen stoßen auf Zweifel an der Durchsetzbarkeit, vor allem weil zwei Vorrundenspiele in Los Angeles stattfinden, wo eine große iranische Diaspora lebt.

Der iranische Sport minister Ahmed Donjamali hat kürzlich eine deutliche Warnung ausgesprochen, die die mögliche Eskalation bei der bevorstehenden Fußballweltmeisterschaft betrifft. Er erklärte, dass das iranische Nationalteam das Spielfeld sofort verlassen würde, sobald im Stadion politische Parolen gegen die herrschende islamische Führung zu hören seien.

Diese Aussage erfolgte im Kontext einer anhaltenden Auseinandersetzung zwischen dem Iranischen Fußballverband und der FIFA über die Zulassung von Symbolen, die von der Opposition genutzt werden könnten. Der Verband hatte wiederholt gefordert, dass im Stadion ausschließlich die offizielle Flagge der Islamischen Republik gezeigt werden darf und dass die historische persische Flagge mit dem Löwen- und Sonnenemblem verboten werden soll.

Nach Angaben des Sportportals Varzesh3 wurde der Warnhinweis mit der Formulierung versehen, dass ein Rückzug vom Platz unverzüglich erfolgen würde, falls die geforderten Vorgaben nicht befolgt würden





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Iran Fußballweltmeisterschaft Proteste Flaggenverbot Los Angeles

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