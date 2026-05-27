Iran droht mit Vergeltung für US-Angriffe - Israel weitet Libanon-Operationen aus

Das iranische Außenministerium kündigt Vergeltung für US-Luftangriffe an und gefährdet die Friedensverhandlungen. Israel bombardiert massiv Ziele im Libanon und führt gezielte Tötungen im Gazastreifen durch. Die regionale Eskalation dauert an.

Das iranische Außenministerium hat die jüngsten US-Luftangriffe als schwerwiegenden Verstoß gegen die Waffenruhe verurteilt und mit sofortiger Vergeltung gedroht. In einer offiziellen Erklärung hieß es: Zweifellos wird die Islamische Republik Iran keinen provokativen Akt unbeantwortet lassen und nicht das geringste Zögern bei der Verteidigung der nationalen Souveränität Irans dulden.

Diese aggressiven Handlungen offenbarten den boshaften Willen der US-Regierung. Die US-Streitkräfte hatten zuvor Ziele in mehreren iranischen Provinzen angegriffen, darunter Einrichtungen des Revolutionsgardes. Teheran berichtete von mehreren Toten und Verletzten, ohne genaue Zahlen zu nennen. Der Angriff erfolgte nur Stunden, nachdem US-Präsident Donald Trump erneut angekündigt hatte, ein Abkommen mit Teheran sei in Stunden möglich.

Die laufenden Friedensverhandlungen in Katar, die als letzte Chance für eine diplomatische Lösung gelten, werden durch diese Eskalation massiv gefährdet. Parallel zu den Spannungen mit Iran weitete Israel seine Militäroperationen im Libanon deutlich aus. Nach Angaben libanesischer Sicherheitskreise führte die israelische Luftwaffe innerhalb von 24 Stunden mehr als 120 Luftschläge durch, vor allem im Süden des Landes und in der Bekaa-Ebene.

Bei einem Angriff auf die Stadt Burdsch al-Schamali kamen mindestens zehn Menschen ums Leben, wie die staatliche Nachrichtenagentur NNA meldete. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erklärte, das Militär vertiefe seine Vorstöße im Nachbarland. Wir befestigen den Sicherheitsstreifen, um die nördlichen Gemeinden zu schützen, sagte Netanjahu. Zwei Insidern zufolge rückten israelische Truppen über die sogenannte Gelbe Linie hinaus vor, eine Demarkationslinie, die Israel nach einer Feuerpause mit der Hisbollah im April gezogen hatte.

Die Hisbollah, eine vom Iran unterstützte Miliz, griff die vorrückenden israelischen Truppen nahe der Stadt Sawtar al-Scharkija mit Drohnen, Raketen und Artillerie an. Das israelische Militär bombardierte seinerseits mehrere Ziele im Südlibanon und forderte die Bevölkerung zur Räumung bestimmter Gebiete auf. Bislang ist unklar, ob ein mögliches Waffenstillstandsabkommen mit Iran auch die Kämpfe zwischen Israel und der Hisbollah beenden würde. Im Gazastreifen setzt Israel seine gezielten Tötungen fort.

Ministerpräsident Netanjahu und Verteidigungsminister Israel Katz gaben bekannt, dass die Armee einen Angriff gegen Mohammed Odeh, den neuen Chef des bewaffneten Flügels der Hamas, durchgeführt habe. Odeh gilt als einer der Drahtzieher des Terrorüberfalls vom 7. Oktober 2023. Der Angriff ereignete sich in der Stadt Gaza.

Aus medizinischen Kreisen hieß es, bei einem israelischen Luftschlag auf ein Haus seien mehrere Menschen ums Leben gekommen und viele verletzt worden. Es blieb zunächst unklar, ob Odeh getroffen oder getötet wurde. Unterdessen berichtete die iranische Revolutionsgarde, dass in den vergangenen 24 Stunden 25 Öltanker, Containerschiffe und andere Handelsschiffe die Straße von Hormus mit Erlaubnis Irans passiert hätten. Dies meldete die Nachrichtenagentur Tasnim unter Berufung auf die Marine der Elitetruppe.

Die Straße von Hormus ist eine der wichtigsten Wasserstraßen für den globalen Öltransport. Die Spannungen in der Region belasten auch die Finanzmärkte: Der deutsche Aktienmarkt gab leicht nach, die Gewinnmitnahmen hielten sich aber angesichts der unsicheren Lage in Grenzen. Der UN-Sicherheitsrat verurteilte ebenfalls den Drohnenangriff auf das Atomkraftwerk Barakah in den Vereinigten Arabischen Emiraten, der aus dem Irak gestartet worden war. Die Verantwortlichen für die Attacke wurden jedoch nicht benannt.

Die VAE hatten vergangene Woche mitgeteilt, sechs Drohnen aus dem Irak hätten das Kraftwerk angegriffen, eine davon habe getroffen. Im Irak bekannten sich vom Iran unterstützte Milizen zu Angriffen auf feindliche Stützpunkte im Irak und in der Region. Die Ereignisse zeigen, wie nah die Region erneut an einem offenen Krieg steht, obwohl gleichzeitig versucht wird, diplomatische Lösungen zu finden





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