Iran erhält Visa für WM-Teilnahme trotz US-Konflikt

Die iranische Fußballnationalmannschaft wird trotz des Krieges mit den USA an der Weltmeisterschaft teilnehmen können, nachdem Visa für alle Spieler und Betreuer ausgestellt wurden. Das Team bereitet sich in der Türkei vor und reist über Mexiko in die USA, wo es in der Gruppenphase auf Neuseeland, Belgien und Ägypten trifft. Ein mögliches Achtelfinale gegen die USA könnte hochbrisant werden, nachdem Trump zuvor Sicherheitsbedenken geäußert hatte.

Trotz des anhaltenden Krieg es zwischen den USA und dem Iran wird die iranische Nationalmannschaft nun doch an der Fußball - Weltmeisterschaft teilnehmen können. Wie US-Beamte bestätigten, wurden Visa für alle Spieler, Trainer und Betreuer des Teams ausgestellt.

Diese Entscheidung folgt nach wochenlangen Unsicherheiten, da die ursprünglichen Reisepläne durch diplomatische Spannungen gefährdet waren. Das iranische Team hatte sein Trainingslager ursprünglich in Tucson, Arizona, geplant, aber aufgrund der Visaprobleme nach Tijuana an der mexikanisch-amerikanischen Grenze verlegt. Die Visakarten sollten noch am Wochenende an die Mannschaft übergeben werden, die sich derzeit in Antalya, Türkei, auf das Turnier vorbereitet.

Die USA erklärten via Botschafter Tom Barrack, dass Sport keine Grenzen kenne und man wettbewerbsfähige Athleten und Fans aus der ganzen Welt willkommen heiße. Die Iraner haben bereits Einreisepapiere von Mexiko erhalten und werden nach Mexiko reisen, bevor sie in die USA einreisen. Ihre Gruppenspiele finden in Inglewood, Kalifornien, gegen Neuseeland, Belgien und Ägypten statt. Ein mögliches Achtelfinale zwischen dem Iran und den USA in Arlington, Texas, würde eine besondere Brisanz erhalten.

Präsident Donald Trump hatte im März noch von einer Teilnahme abgeraten und Sicherheitsbedenken geäußert, worauf das iranische Team entgegnete, dass niemand sie ausschließen könne. Der finale Kader enthält 17 Spieler aus der heimischen iranischen Liga, die seit Kriegsbeginn im Februar keinen Vereinsspielbetrieb mehr hatten





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