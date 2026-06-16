Iran erkämpft Remis gegen Neuseeland - Politische Spannungen überschatten WM-Auftakt

Der Iran sichert sich trotz politischer Turbulenzen und eines frühen Rückstands ein 2:2-Unentschieden gegen Neuseeland. Das Spiel war von einer aufgeheizten Atmosphäre im SoFi Stadium geprägt.

Der Auftakt für den Iran bei der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA war geprägt von politischen Spannungen und sportlichem Kampfgeist. Die Mannschaft, die sich als erstes Team sportlich für das Turnier qualifiziert hatte, holte beim 2:2 gegen Neuseeland einen wichtigen Punkt - in einem Spiel, das weit mehr war als nur Fußball.

Denn bis kurz vor Turnierbeginn war unklar, ob der Iran überhaupt teilnehmen kann. Der Grund: der Krieg zwischen dem Iran und Gastgeber USA, der Ende Februar begann und erst vor Kurzem mit einem Deal zwischen beiden Ländern beendet wurde. Die Folgen sind bis heute spürbar. Das Team Melli darf die US-Grenze nur zu seinen Spielen überqueren, das Mannschaftsquartier wurde deshalb kurzfristig nach Mexiko verlegt.

Mehr als ein Dutzend iranischer Funktionäre darf nicht in die USA einreisen, auch das Ticket-Kontingent für Fans aus dem Iran wurde gestrichen. Trainer Amir Ghalenoei betont: 'Wir sind hier, um Fußball zu spielen. Wir sind keine politischen Figuren.

' Auf dem Gebotenen auf dem Rasen zeigte sich jedoch, dass die politische Situation die Spieler nicht unbeeindruckt ließ. Die Partie begann rasant, und Neuseeland erwischte den besseren Start. Nach einer starken Kombination über Premier-League-Stürmer Chris Wood von Nottingham Forest und Sarpreet Singh traf Elijah Just bereits in der 7. Minute zum 1:0.

Der Iran antwortete schnell: Mehdi Taremi von Olympiakos Piräus knallte den Ball in der 23. Minute aus 17 Metern an den Pfosten. Neun Minuten später fiel der verdiente Ausgleich: Ramin Rezaeian schob den Ball aus vier Metern mit dem Außenrist zum 1:1 ins Netz. Kurz vor der Pause jubelte der Iran erneut.

Ali Nemati traf in der Nachspielzeit, doch der Treffer wurde wegen einer klaren Abseitsstellung aberkannt. Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel turbulent. Wieder waren Singh und Wood beteiligt, wieder vollendete Elijah Just. Der Angreifer vom schottischen FC Motherwell lupfte den Ball in der 55.

Minute sehenswert zum 2:1 für Neuseeland ins Tor. Fast im Gegenzug fiel beinahe das 2:2. Saman Ghoddos kam aus kurzer Distanz zum Abschluss, scheiterte aber an Torwart Max Crocombe. In der 64.

Minute war es dann so weit. Mohammad Mohebi köpfte aus sieben Metern zum Ausgleich ein und feierte seinen Treffer mit einem auffälligen Pistolero-Jubel, der die Emotionen im Stadion widerspiegelte. Für den Iran fühlte sich die Partie fast wie ein Heimspiel an. In Los Angeles lebt die größte iranische Gemeinde außerhalb der Heimat.

Während der Hymne waren vereinzelt Pfiffe zu hören, die Spieler sangen diesmal aber mit. Von den Rängen gab es bei fast jedem iranischen Angriff laute Reaktionen, immer wieder schallten Iran-Sprechchöre durch das SoFi Stadium, das mit Baukosten von fast fünf Milliarden Dollar als teuerste Arena der Welt gilt. Die Stimmung war elektrisierend. Noch eine Kuriosität am Rande: Nicht nur Iran und Neuseeland trennten sich unentschieden.

Auch Belgien und Ägypten spielten in Gruppe G 1:1. Damit endeten alle WM-Partien am Montag und in der Nacht zu Dienstag deutscher Zeit ohne Sieger. Auch Spanien gegen Kap Verde und Saudi-Arabien gegen Uruguay endeten mit einem Remis. Die Ausgangslage für den Iran bleibt schwierig: Die politischen Restriktionen behindern nicht nur die Reisefreiheit, sondern beeinflussen auch die Vorbereitung und die Moral der Mannschaft.

Doch auf dem Platz zeigte das Team von Trainer Ghalenoei eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit. Die kommenden Spiele gegen die Spanier und Uruguayer werden zeigen, ob der Iran trotz aller Widrigkeiten den Sprung in die K.o. -Runde schaffen kann. Die Fans hoffen auf weitere Überraschungen





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