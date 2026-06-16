Iran erringt Unentschieden gegen Neuseeland - Torjubel löst Diskussionen aus

Die iranische Nationalmannschaft spielt 2:2 gegen Neuseeland. Der Jubel von Mohammad Mohebi und Ramin Rezaeian sorgt für politische Spekulationen. Trainer und Spieler kritisieren die Umstände der WM-Teilnahme.

Die iranische Fußball nationalmannschaft hat im Rahmen der Weltmeisterschaftsvorbereitung ein Freundschaftsspiel gegen Neuseeland im SoFi Stadium in Los Angeles bestritten und ein 2:2-Unentschieden erzielt. Besondere Aufmerksamkeit erregte der Torjubel von Mohammad Mohebi, der in der 60.

Minute den Ausgleichstreffer erzielte. Der Angreifer, der für den russischen Verein FK Rostow spielt, imitierte nach seinem Tor mit der rechten Hand Schussgeräusche, was in den sozialen Medien schnell viral ging und millionenfach geteilt wurde. Viele Nutzer vermuteten einen politischen Hintergrund, da die Geste an eine Waffe erinnerte. Mohebi selbst äußerte sich nach dem Spiel versöhnlich und erklärte, der Jubel sei spontan gewesen und habe allen Iranern in Los Angeles gelten sollen, die für eine großartige Atmosphäre sorgten.

Er betonte, es sei einfach ein Jubel für die Fans gewesen. Auch sein Teamkollege Ramin Rezaeian, der das zwischenzeitliche 1:1 erzielt hatte, zeigte einen ungewöhnlichen Jubel, indem er sein Gesicht unter seinem Trikot versteckte. Rezaeian gab später zu, dass dieser Jubel eine politische Bedeutung habe, wollte aber nicht näher darauf eingehen und verwies darauf, dass interne Angelegenheiten der Iraner nicht öffentlich diskutiert werden sollten. Die Teilnahme des Iran an der Weltmeisterschaft war bis kurz vor dem Turnier unsicher gewesen.

Grund waren die Spannungen zwischen dem Iran und dem Gastgeberland USA, die im Februar in einen militärischen Konflikt mündeten, der erst kürzlich durch eine Vereinbarung beigelegt wurde. Aufgrund dieser Lage wurde das Quartier der iranischen Mannschaft kurzfristig nach Mexiko verlegt, und die Spieler dürfen die US-Grenze nur für ihre Spiele überqueren. Mehr als ein Dutzend iranischer Funktionäre erhielten kein Einreisevisum.

Nach dem Spiel berichtete Trainer Amir Ghalenoei von zusätzlichem Druck: Die Organisatoren hätten die Mannschaft aufgefordert, sofort abzureisen und nach Tijuana zurückzukehren. Ghalenoei kritisierte diese Behandlung als unfair und beunruhigend, betonte aber, dass das Team sich nicht davon abhalten lasse, sein Bestes zu geben. Auch Mohebi beschwerte sich über die Umstände und bezeichnete die Weltmeisterschaft aus iranischer Perspektive als Katastrophe. Er wolle keine Ausreden suchen, aber der Wettbewerb sei nicht fair.

Die Vorfälle werfen ein Schlaglicht auf die anhaltenden politischen Spannungen, die den Sport überschatten. Trotz der Widrigkeiten zeigte die iranische Mannschaft eine kämpferische Leistung und bewies, dass sie sich von äußeren Einflüssen nicht einschüchtern lässt. Die Diskussionen um die Jubelgesten von Mohebi und Rezaeian verdeutlichen, wie stark Fußball und Politik miteinander verwoben sein können. Während die Spieler versuchen, den Fokus auf den Sport zu legen, werden sie immer wieder mit den politischen Realitäten ihrer Heimat konfrontiert.

Die kommenden Spiele werden zeigen, ob das Team diese Herausforderungen meistern kann und ob es gelingt, sich ganz auf den Fußball zu konzentrieren





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