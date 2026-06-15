Iran erwägt Gebühren für Schifffahrt in der Straße von Hormus nach möglichem US-Abkommen

Iranische Medienberichte deuten auf geplante Gebühren nach einer 60-Tage-Übergangsfrist hin, was als strategischer Zug in den Verhandlungen mit den USA und zur Beruhigung inneriranischer Hardliner interpretiert wird. Die Bundesregierung bereitet sich auf einen möglichen Bundeswehreinsatz zur Sicherung der Meerenge vor.

Der Iran könnte Medienberichten zufolge im Rahmen eines möglichen Abkommens mit den USA nach einer Übergangsfrist Gebühren erheben. Nach einer 60-Tage-Frist, während der kostenlose Durchfahrten möglich seien, sehe der Iran vor, Gebühren zu erheben, hieß es unter anderem in einem Bericht der Nachrichtenagentur Tasnim.

Die iranischen Medienberichte ließen sich zunächst nicht unabhängig prüfen. Eine offizielle Bestätigung gab es nicht. Der Iran hatte jedoch in der Vergangenheit mit dem Oman über einen Mechanismus zur Durchfahrt gesprochen und eine neue Behörde zur Regelung des Verkehrs dort eingerichtet. Die Berichte in iranischen Medien könnten auch zur Besänftigung der Hardliner-Fraktionen in der iranischen Politik gedacht sein.

Diese hatten zuletzt gegen einen Verhandlungsfrieden protestiert. Zudem erlaubt dieser neuerliche Aspekt dem Iran, den Druck in weiteren Verhandlungen aufrechtzuerhalten





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