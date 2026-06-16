Die USA müssen trotz militärischer Überlegenheit Zugeständnisse an den Iran machen, der die freie Schifffahrt in der Straße von Hormus durch asymmetrische Bedrohungen blockiert hatte. Die Vereinbarung sieht offenbar Mautgebühren für den Iran vor, während Europa versucht, gebührenfreie Durchfahrt zu sichern.

Der Iran hat in den Verhandlungen über die freie Schifffahrt durch die Straße von Hormus bedeutende Zugeständnisse erzwungen, was die Rolle der USA als effizienten Sicherheitsgarant infrage stellt.

Die Einzelheiten der Vereinbarung sind noch nicht vollständig bekannt, doch US-Präsident Donald Trump erklärte, die Meerenge werde vollständig wieder geöffnet. Unbestätigte Details einer Absichtserklärung, die von regierungsnahen iranischen Medien veröffentlicht wurden, deuten jedoch darauf hin, dass die künftige Rolle des Iran in der Straße von Hormus weiterhin verhandelt wird. Die iranische Nachrichtenagentur FARS berichtete, dass die iranisch-omanische Souveränität über die Straße von Hormus erst in letzter Minute in die Gespräche aufgenommen wurde.

Demnach hätten die USA akzeptiert, dass Reedereien Mautgebühren an den Iran zahlen, wenn ihre Containerschiffe die Meerenge passieren. Diese Entwicklung wirft ein bezeichnendes Licht auf die geopolitische Dynamik in der Golfregion. Die Welt beobachtet mit Verwunderung, dass die Supermacht USA trotz ihrer überwältigenden militärischen Stärke und Präsenz in der Region gezwungen wird, mit dem Iran über eine Rückkehr zum Status quo vor Kriegsbeginn zu verhandeln.

Die Fähigkeit des Iran, den freien Schiffsverkehr durch asymmetrische Mittel wie Drohnen, Seeminen und Schnellboote lahmzulegen, stellt die Fähigkeit der USA infrage, eine ungehinderte Schifffahrt zu gewährleisten. Rebecca Lissner, Senior Fellow des Council on Foreign Relations, bezeichnete dies als einen Schlag ins Gesicht der USA als globale Supermacht und untergrabe deren Status als Garant der Freiheit der Schifffahrt. Der Iran-Krieg habe die USA in eine schwächere Position gebracht als zu Beginn.

Lissner betonte, dass der Krieg zwar die außergewöhnliche militärische Stärke der USA demonstriert habe, aber auch ihre Unfähigkeit, diese Stärke in einen strategischen Sieg umzuwandeln. Von den Kriegszielen Trumps gilt nur eines als erreicht: die Zerstörung der iranischen Marine. Das Center for International and Strategic Studies schätzt, dass der Iran den Großteil seiner Seestreitkräfte in weniger als zehn Tagen verlor. Eine konventionelle Marine war für den Iran jedoch nicht notwendig, um die Schifffahrt zu stoppen.

Die asymmetrischen Drohnenangriffe auf Energieanlagen anderer Golfstaaten schreckten die USA von einer weiteren Eskalation ab, wie etwa einer Bodenoffensive. Teherans Stellvertreter, die Huthi-Miliz im Jemen und die Hisbollah im Libanon, bleiben weiterhin eine Bedrohung für die US-Verbündeten. Lissner warnte, dass der Iran nun über ein Druckmittel verfüge, das er zuvor nicht hatte, selbst wenn die Meerenge wieder geöffnet werde. Europa versucht, gebührenfreie Durchfahrt zu erreichen, und bot auf dem G7-Gipfel in Evian an, mit eigenen Kriegsschiffen zu helfen.

Trump zeigte sich wenig beeindruckt, meinte aber, ein oder zwei europäische Schiffe seien keine schlechte Idee. Die Frage bleibt, warum der Iran dieses Druckmittel ohne angemessene Gegenleistung aufgeben sollte. Ein weit verbreiteter Auszug des Einigungsentwurfs sieht vor, dass der Iran vor Beginn der Atomgespräche eingefrorene Gelder in Höhe von rund zwölf Milliarden Dollar erhält. Die USA bestreiten dies.

Unabhängig davon scheint der wirtschaftliche Schaden durch US-Sanktionen im Iran deutlich geringer zu sein als in der energiehungrigen Weltwirtschaft. Die globalen Märkte reagierten erleichtert auf die Ankündigung einer Wiedereröffnung, doch es bestehen weiterhin Zweifel, dass der Schiffsverkehr je zur Normalität zurückkehrt. Lissner vermutet, dass der Deal die iranische Kontrolle über die Meerenge zementiere, indem er einen Rahmen für Gebühren schafft, den die USA nicht mehr anfechten. Dies könnte erklären, warum Trump sich weigert, den Abkommenstext zu veröffentlichen.

Die Straße von Hormus bleibt damit ein neuralgischer Punkt der globalen Sicherheitsarchitektur, an dem sich die Grenzen militärischer Überlegenheit und die wachsende Bedeutung asymmetrischer Bedrohungen zeigen





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