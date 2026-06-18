Iran fordert Anträge für Hormus-Passage, kündigt IAEA-Inspektion an und erhält Zustimmung Khameneis zum USA‑Iran‑Abkommen

Der Iran verlangt von allen Handelsschiffen die Einreichung eines Antrags für die Durchfahrt durch die Straße von Hormus, erhebt für sechs Monate keine Gebühren und verspricht, die IAEA nach Abschluss eines Abkommens zu Inspektionen zuzulassen. Ayatollah Khamenei unterstützt die zwischen den USA und dem Iran geschlossene Absichtserklärung, während die USA Sanktionen gegen Hisbollah‑Unterstützer verhängen und technische Verhandlungen zum Abkommen anstehen.

Der Oberste Nationale Sicherheitsrat des Iran hat angekündigt, dass alle Handelsschiffe, die die Straße von Hormus passieren wollen, einen speziellen Antrag einreichen müssen. Die Behörde, die für die Meerenge des Persischen Golfs zuständig ist, soll die Anträge zügig und vorrangig bearbeiten, sodass die Regelungen des bilateralen Rahmenabkommens mit den USA eingehalten werden können.

Für einen Zeitraum von sechzig Tagen entfällt dabei jede Durchfahrtgebühr, wie das staatliche Medium Tehran Times berichtete. Die Schiffe müssen sich jedoch an zugewiesene Routen und festgelegte Zeiten halten, und im Zuge des Abkommens ist die Räumung von Minen in der Meerenge vorgesehen. Diese Maßnahmen sollen die Sicherheit der Schifffahrt erhöhen und gleichzeitig den wirtschaftlichen Druck verringern, der bislang durch internationale Sanktionen auf den Iran ausgeübt wurde.

Gleichzeitig hat das iranische Oberhaupt Ayatollah Ali Khamenei, trotz einiger Vorbehalte, die von Präsidenten des Iran und der USA unterzeichnete Absichtserklärung unterstützt. In einer Botschaft an die Nation betonte Khamenei, dass die iranische Führung zugesichert bekommen habe, dass die Rechte des Landes und die Interessen der sogenannten Widerstandsfront gewahrt bleiben.

Er wies darauf hin, dass das iranische Oberhaupt, Massoud Peseschkian, als Chef des Nationalen Sicherheitsrates die Verantwortung für den Schutz der iranischen Interessen trage und dass direkte Verhandlungen mit Washington nicht gleichbedeutend mit einer Akzeptanz der feindlichen Position seien. Die Erklärung soll laut Khamenei ein Signal an die internationale Gemeinschaft senden, dass der Iran bereit ist, auf diplomatischem Weg zu kooperieren, ohne dabei seine strategischen Kerninteressen zu gefährden.

Im Rahmen des gleichen Abkommens hat der Iran außerdem zugesagt, die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) nach Abschluss eines Inspektionsabkommens in die Lage zu versetzen, iranische Nuklearanlagen zu prüfen. US‑Unterhändler Steve Witkoff bestätigte gegenüber Kongressabgeordneten, dass ein Begleitschreiben an die IAEA vorbereitet sei, das die Einladung an den Generaldirektor Rafael Mariano Grossi beinhaltet, US‑Atominspektoren nach Teheran zu entsenden.

Parallel dazu hat die US‑Regierung Sanktionen gegen Personen und Netzwerke im Libanon, Syrien, Irak und Oman verhängt, die laut dem Finanzministerium Geld für die vom Iran unterstützte Hisbollah gesammelt haben. In der Zwischenzeit warnt US‑Vizepräsident JD Vance Israel vor einer zu kritischen Haltung zum vorläufigen Iran‑Abkommen und betont die Bedeutung der amerikanischen Unterstützung für die israelische Verteidigung. Technische Verhandlungen über das Abkommen sollen laut Vance am kommenden Wochenende beginnen, vorausgesetzt, die iranische Delegation kann anreisen.

Die Entwicklungen zeigen, wie eng geopolitische, sicherheits- und energiepolitische Fragen im Nahen Osten miteinander verwoben sind und wie das Iran‑USA‑Abkommen als Katalysator für eine breitere regionale Entspannung dienen könnte





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