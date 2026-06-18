Iran führt neue Schiffsverfahren in der Straße von Hormus ein; Israel kritisiert US-Iran-Abkommen

Der Iran hat neue Regelungen für die Schifffahrt in der strategischen Meerenge der Straße von Hormus eingeführt, um das kürzlich geschlossene Rahmenabkommen mit den USA umzusetzen. Gleichzeitig lehnt Israel einen Truppenabzug aus dem Südlibanon ab und kritisiert das Abkommen, während US-Vizepräsident Vance zur Mäßigung mahnt. Die Entwicklungen zeigen anhaltende Spannungen in der Region.

Der Iran hat neue Regelungen für die Schifffahrt in der strategisch wichtigen Meerenge der Straße von Hormus eingeführt. Wie die Teheran Times berichtet, verlangt das Sekretariat des Obersten Nationalen Sicherheit srats, dass alle Handel sschiffe vor der Passage einen entsprechenden Antrag einreichen müssen.

Gleichzeitig wurde mitgeteilt, dass für einen Zeitraum von 60 Tagen keine Gebühren für die Durchfahrt anfallen werden. Die zuständige Behörde für den Persischen Golf wurde angewiesen, alle Anträge zügig und vorrangig zu bearbeiten. Diese Maßnahmen sollen dem kürzlich geschlossenen bilateralen Rahmenabkommen zwischen dem Iran und den USA Rechnung tragen, das unter anderem eine freie Durchfahrt durch die Meerenge vorsieht.

Das Abkommen, das von US-Präsident Donald Trump und dem iranischen Präsidenten Massud Peseschkian unterzeichnet wurde, sieht zudem das Ende der US-Seeblockade iranischer Häfen vor. Das US-Militärkommando Centcom bestätigte die Aufhebung der Blockade und erklärte, dass die Durchfahrt von Schiffen mit Start oder Ziel im Iran nicht mehr behindert wird. Gleichzeitig betonen die USA, dass ihre Streitkräfte in der Region verbleiben, um die Umsetzung des gesamten Abkommens zu überwachen.

Der Oberste Führer des Iran, Ajatollah Chamenei, gab seine Zustimmung zu dem Abkommen, obwohl er eigene Bedenken hegte. In einer Fernsehansprache erklärte er, er habe von der Regierung die Zusicherung erhalten, dass die Rechte der iranischen Nation geschützt werden. Chamenei kündigte zudem direkte Gespräche mit den USA an, betonte aber, dass dies keineswegs die Anerkennung des amerikanischen Standpunkts bedeute.

Der iranische Präsident Peseschkian unterstrich die Bedeutung des Abkommens für die wirtschaftliche Erholung des Landes, insbesondere durch den erleichterten Zugang zu den internationalen Märkten über die Straße von Hormus. Israel reagiert weiterhin skeptisch auf das Abkommen zwischen den USA und dem Iran. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu schloss einen Truppenabzug aus dem Südlibanon aus. In einer Rede bezeichnete er die von der israelischen Armee errichtete Sicherheitszone als notwendigen Schutzschild gegen die Hisbollah-Miliz im Libanon.

Die libanesische Regierung betrachtet das von Israel kontrollierte Gebiet hingegen als völkerrechtswidrig besetzt. Netanjahu warnte, Israel werde sich nicht zurückziehen, solange die Sicherheitsbedürfnisse dies erforderten. Er betonte zudem die unverzichtbare Allianz mit den USA und rief zur Bewahrung dieser Beziehung auf. Der israelische Regierungschef erklärte, der Kampf sei noch nicht vorbei und es stünden weitere Herausforderungen bevor, die ein nüchternes Urteilsvermögen und die entschlossene Verteidigung der Sicherheitsinteressen erforderten.

Gleichzeitig appellierte er an die USA, die besondere Bedrohungslage Israels durch den Iran und seine Verbündeten anzuerkennen. US-Vizepräsident JD Vance hat Israel öffentlich ermahnt, die Kritik an dem Iran-Abkommen zu mäßigen. In einem Interview mit The New York Times sagte Vance, Israel solle nicht den einzigen mächtigen Verbündeten angreifen, den es auf der Welt habe. Er verwies auf die enge Unterstützung der USA, die den Großteil der israelischen Verteidigungswaffen finanziere.

Vance kritisierte die israelische Aufregung über das Abkommen als "seltsam" und als Zeichen von Misstrauen gegenüber den USA. Er forderte mehr Vertrauen in die amerikanischen Sicherheitsgarantien. Diese Äußerungen verdeutlichen die wachsenden Spannungen innerhalb der traditionell engen Partnerschaft zwischen beiden Ländern. Die israelische Regierung befürchtet, das Abkommen könnte die iranische Macht und den Einfluss der Hisbollah stärken, ohne dass langfristige Sicherheitszugeständnisse erwirkt wurden.

Beide Seiten betonen jedoch, dass die grundsätzliche strategische Allianz intakt bleiben müsse. Unterdessen kam es im Libanon zu weiteren israelischen Luftangriffen, bei denen nach libanesischen Angaben mindestens drei Menschen getötet wurden. Die Angriffe zeigen, dass die regionale Dynamik trotz des US-iranischen Rahmenabkommens weiterhin von Gewalt geprägt ist





ntvde / 🏆 3. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran USA Straße Von Hormus Israel Libanon Hisbollah Rahmenabkommen Sicherheit Handel Schifffahrt

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

USA und Iran unterzeichnen digitale Absichtserklärung zur Beendigung des Konflikts und Wiedereröffnung der Straße von HormusDie USA und der Iran haben per Online‑Signatur ein gemeinsames Friedensabkommen besiegelt, das den langjährigen Konflikt im Persischen Golf beenden und die strategisch wichtige Straße von Hormus wieder öffnen soll. Präsident Trump und iranischer Außenminister Baghaei betonen die Bedeutung digitaler Diplomatie für die weitere Friedensverhandlung.

Read more »

+++ 01:51 Straße von Hormus: Iran will mittelfristig Maut verlangen +++Iran-Krieg im Liveticker

Read more »

USA und Iran unterzeichnen Abkommen vorzeitig: Iran hält an Gebühren für Straße von Hormus festDie USA und der Iran haben ihr Abkommen zum Kriegsende früher unterzeichnet als geplant. Pakistan spricht von einer sofortigen Öffnung der Straße von Hormus – doch zentrale Streitpunkte bleiben ungelöst.

Read more »