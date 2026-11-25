Die USA haben iranische Ölexporte blockiert. Im Oktober konnte die islamische Republik kaum Öl verkaufen. Jetzt soll eine größere Auslieferung erfolgen.

Die Störungen an der Straße von Hormus schaden der Weltwirtschaft, dem Iran aber auch. Das Land exportiert eigentlich viel Öl durch die Wasserstraße, doch eine US-Blockade verhindert das seit einigen Monaten.

Jetzt soll das Land versuchen, einen Schiffskonvoi nach China zu leiten. In der Woche vom 16. November haben zwei Schiffe einen Öltransfer vorgenommen, der das Aufsehen der Experten erregte. Laut „“ hat der von den USA sanktionierte Suezmax-Tanker „Olym“ Öl auf ein zweites Schiff verladen, den Tanker „Hao Fan“.

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Brisant an der Sache: „Hao Fan“ ist nicht sanktioniert, soll aber seine Standortdaten manipulieren. Diese zeigen das Schiff in der Nähe von Shinas . Beide Tankschiffe sollen während des Vorgangs ihre Transponder abgeschaltet haben. Was das Ganze besonders macht: Wie „United Against Nuclear Iran“ mit Bezug auf eine Analyse auf Satellitenbilder und Schiffsverfolgungsdaten berichtet, ist das der erste beobachtete Fall einer solchen Umladung seit Juli.

Die USA hatten ihre Blockade einige Wochen lang aufgehoben, weil es Hoffnung auf eine diplomatische Lösung der Hormus-Krise gab. Seit Mitte Juli gilt die Blockade aber wieder. Der UANI zufolge ist es unwahrscheinlich, dass das Öl auf der „Hao Fan“ für den Weltmarkt gedacht ist. Das Schiff soll um die 200.000 Barrel geladen haben, was zu wenig Öl sei, um eine Exportfahrt wirtschaftlich zu machen.

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Allerdings könnte der Iran damit die Logistik solcher Verladungen erproben. Die U.S. Central Command hat vor solchen Schiff-zu-Schiff-Umladungen gewarnt. Schiffe, die eine Ladung von einem mit dem Iran in Verbindung stehenden Schiffen übernehmen, sollen automatisch zu Zielen für US-Maßnahmen werden. Das gilt auch dann, wenn die Schiffe keine iranischen Häfen anlaufen.

Unter anderem könnten diese Schiffe „gestoppt, betreten, umgeleitet, aufgebracht oder angewiesen werden, den iranischen Hafen anzusteuern, aus dem die Ladung ursprünglich stammte.

“Der Grund für den iranischen Test: Derzeit soll es innerhalb des Irans Überlegungen geben, einen ganzen Konvoi von Schiffen durch die Straße von Hormus in Richtung China zu schicken. Dieser Konvoi soll Öl laden. Dabei würde sich der Iran auf die Abschreckungswirkung seiner möglichen Gegenmaßnahmen gegen Golfstaaten verlassen, falls die USA diesen Konvoi angreifen. Ob es sich dabei um iranische Propaganda handelt oder eine konkrete Durchführung erfolgt, ist bislang ungeklärt.

Dem Iran bleiben bei alldem keine echten Alternativen. Seit Monaten hat das Land Probleme damit, sein Öl zu exportieren, und musste darum bereits die Produktion drosseln. Im März konnte der Iran noch etwa zwei Millionen Barrel Öl und Kondensate verkaufen, wobei fast die gesamte Menge nach China floss. Seit Juli aber ist der Export fast zum Erliegen gekommen, wie die Schiffsdatenverfolgung Kpler angibt.

Die Produktion wurde auf 1,8 Millionen Barrel pro Tag geschätzt – die Hälfte des Vorkriegsniveaus. Mit der Goreh-Jask-Pipeline könnte der Iran Öl an den Golf von Oman bringen – also an der Straße von Hormus vorbei – aber laut der Energiebehörde International Energy Agency sind sowohl die Pipeline als auch der dazugehörige Hafen nicht in Betrieb. Im Oktober hat die US-Blockade die iranischen Rohöl-Exporte auf null gehalten.

Für den Iran ist das ein Problem: Die Wirtschaft des Landes ist vom Handel abhängig. Fast alle iranischen Öl-Exportterminals und große Häfen liegen im Persischen Golf. Genau wie Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar braucht der Iran die Straße von Hormus, damit die Exporte funktionieren. Trump hofft auf Blockade-Durchbruchversuch Für Europa spielen die iranischen Exporte selbst keine große Rolle.

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Das islamische Land liefert traditionell viel Öl nach China, und China ist im Zuge der Krise am Persischen Golf zunehmend auf russische Öllieferungen umgestiegen. Iranische Vergeltungsmaßnahmen dagegen könnten die Entwicklung, wie sie die Energiemärkte seit Februar 2026 spüren, wieder verschlimmern. Über die vergangenen Wochen hatte sich die Situation ansatzweise beruhigt –für ihre Exporte finden. Aber das kann sich ändern, falls der Iran zum Beispiel die wichtigen Gasraffinerien in Katar angreift.

Wenn dem Markt Öl und Gas fehlt, steigen in der Regel die Großhandelspreise, und das schlägt sich mit Verzögerung sowohl auf die Preise an den Tankstellen als auch auf die Energiekosten nieder. Heizöl, Strom, Gas: 2026 hat deutlich gezeigt, wie sehr die Nahostregion auch Europas Preise beeinflusst. Wie geht es weiter? Das Weiße Haus lauert eigener Aussage zufolge darauf, dass der Iran versucht, die Blockade zu durchbrechen.

„Ich hoffe, sie tun es“, sagt US-Präsident Donald Trump gegenüber Fox News, als er nach der iranischen Durchbruchstrategie gefragt wurde. „Sie werden alle auf dem Meeresgrund enden, so wie der Rest der Marine.

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