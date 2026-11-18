Iranische Drohnen greifen US-Basen in Bahrain und Kuwait an. Die Luftabwehr beider Länder wehrt die Angriffe ab. Vergeltungsschlag der USA auf Revolutionsgarden.

Der Iran hat am späten Dienstagabend mit mehreren Angriffen auf US-verbündete Golfstaaten geantwortet, was zu erheblichen Spannungen in der Region führte. Die Flugabwehr von Bahrain und Kuwait meldete erfolgreich das Abfangen feindlicher Drohnen, die aus iranischem Hoheitsgebiet gestartet worden waren. Das Generalkommando der Streitkräfte Bahreins bestätigte am Morgen, dass es mehrere Angriffe abgewehrt habe und die Sicherheit am Ort gewährleistet sei. Diese Ereignisse markieren eine neue Eskalationsstufe im bereits bestehenden Konflikt zwischen Teheran und Washington sowie seinen regionalen Partnern.

Kamikaze-Drohnen treffen Stellungen

Laut Angaben der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim zielten die Angriffe primär auf strategische US-Militärinfrastruktur in der Region. In Kuwait soll die reguläre iranische Armee mit Kamikaze-Drohnen gezielte Schläge auf Flugabwehrstellungen und Raketenabschussrampen verübt haben. Die Explosionen, die in Kuweit gehört wurden, wurden direkt auf das erfolgreiche Abfangen dieser Drohnen durch die lokale Luftabwehr zurückgeführt. Dies zeigt die hohe Einsatzbereitschaft der Verteidigungsstrukturen der verbündeten Nationen.

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Parallel dazu wurde in Bahrain der Luftwaffenstützpunkt Scheich Issa erneut attackiert. Dies ist nicht das erste Mal, dass diese spezifische Basis im Fokus iranischer Operationen steht. Die Koordinierung der Angriffe auf verschiedene Standorte in unterschiedlichen Ländern deutet auf eine koordinierte Strategie hin, um die Präsenz der USA im Golfraum unter Druck zu setzen. Die genaue Schadensbilanz der getroffenen Stellungen wurde vorerst nicht detailliert veröffentlicht.

Vergeltungsschlag auf Hormus-Insel

Kurz vor den Drohnenangriffen auf die Golfstaaten hatte das US-Militär einen eigenen militärischen Schritt bekannt gegeben. Ein Angriff auf eine Raketenstellung der iranischen Revolutionsgarden wurde bestätigt und explizit als Vergeltungsschlag definiert. Dieser Schlag erfolgte auf einer iranischen Insel in der Straße von Hormus. Die US-Truppen reagierten damit auf den frühen Angriff am Dienstagmorgen, bei dem iranische Revolutionsgarden eine US-Radaranlage in Bahrain getroffen haben sollen.

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Die USA sehen ihre Aktion als notwendige Antwort auf die Aggressionen ihrer Partner in der Region. Durch den gezielten Treffer auf die Infrastruktur der Revolutionsgarden soll die militärische Kapazität Teherans für solche Überfälle geschwächt werden. Die Straße von Hormus ist eine der wichtigsten Wasserstraßen für den globalen Öltransport, was die strategische Bedeutung dieses Schauplatzes unterstreicht. Jede weitere Provokation dort hat unmittelbare globale ökonomische und sicherheitspolitische Auswirkungen.

Eskalation und diplomatische Lage

Die Reihe der Angriffe und Gegenangriffe hat die ohnehin angespannte geopolitische Lage im Nahen Osten weiter verschärft. Beide Seiten, der Iran und die USA mit ihren Alliierten, positionieren sich nun offensiver. Die iranischen Angaben, beide Angriffe seien auf US-Stützpunkte gerichtet gewesen, werden durch die Reaktion Washingtons untermauert. Gleichzeitig beharrt Teheran auf der Legitimität seiner Aktionen als Verteidigung seiner Interessen.

Für die Zivilbevölkerung in den betroffenen Golfstaaten bedeuten diese Entwicklungen eine erhöhte Warnbereitschaft. Die erfolgreiche Abwehr der Drohnen durch die Flugabwehrsysteme in Bahrain und Kuwait hat zwar direkte Katastrophen verhindert, bleibt aber ein Warnsignal. Internationale Beobachter und diplomatische Kanäle werden nun intensiv überwachen, ob weitere Eskalationen folgen. Die Lage bleibt äußerst dynamisch und ist täglichen Schwankungen unterworfen. Weitere Entwicklungen sind in den kommenden Stunden und Tagen zu erwarten, da die beteiligten Akteure ihre Positionen festigen und prüfen, wie es weitergeht. Die Region steht an einem kritischen Punkt, an dem jede falsche Bewegung zu einem größeren Konflikt führen kann.