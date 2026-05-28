Iran greift US-Luftwaffenstützpunkt in Bandar Abbas an

Der Iran hat in der südlichen Hafenstadt Bandar Abbas einen US-Luftwaffenstützpunkt angegriffen. Die USA hatten zuvor fünf Drohnen gestartet, die von US-Streitkräften abgefangen wurden. Die iranische Armee feuerte Warnschüsse auf vier Schiffe ab, die die Straße von Hormus durchqueren wollten.

Der Iran hat in der südlichen Hafenstadt Bandar Abbas einen US- Luftwaffenstützpunkt angegriffen. Dies geschah, nachdem die USA nur wenige Stunden zuvor fünf Drohnen gestartet hatten, die von US-Streitkräften abgefangen wurden.

Die iranische Armee feuerte Warnschüsse auf vier Schiffe ab, die die Straße von Hormus durchqueren wollten. Die Revolutionsgarden drohten den USA mit einer entschiedenen Antwort, falls weitere Angriffe erfolgen. Kuwait verurteilte den Angriff auf sein Staatsgebiet scharf und forderte den Iran auf, die Angriffe unverzüglich und bedingungslos einzustellen. Der Iran bekräftigte im Ringen mit den USA um ein Ende des Krieges seine Forderung nach einer vollständigen und bedingungslosen Freigabe aller eingefrorenen Vermögenswerte.

Der Iran hat den US-Angriff auf Gebiete in der südlichen Hafenstadt Bandar Abbas verurteilt und bekundete seine Solidarität mit dem Oman nach den Drohungen von US-Vertretern. Israels Armee hat den Tod einer Soldatin durch eine aus dem Libanon abgefeuerte Sprengstoffdrohne der Hisbollah bekannt gegeben





Tagesspiegel / 🏆 42. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran USA Luftwaffenstützpunkt Bandar Abbas Drohnen Warnschüsse Straße Von Hormus

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Iran-Krieg: Donald Trump droht Verbündetem Oman mit Angriff bei Kooperation mit IranDonald Trumps Aussage klang beiläufig, doch ihr Kern ist brisant: Bei einer Kabinettssitzung hat der US-Präsident über die Zukunft der Straße von Hormus gesprochen. Dabei warnte er den Partner Oman vor einer Kooperation mit Iran.

Read more »

+++ 01:34 Iran meldet Explosionen bei Stadt Bandar Abbas am Persischen Golf +++Iran-Krieg im Liveticker

Read more »

Iran: Explosionen bei Stadt Bandar Abbas am Persischen GolfErst kürzlich hatte es im Süden des Landes Feuergefechte zwischen den Streitkräften der USA und des Irans gegeben. Nun werden erneut nächtliche Explosionen gemeldet.

Read more »

US-Präsident Trump droht Oman mit Konsequenzen, Iranische Revolutionsgarden angreifen US-Luftwaffenstützpunkt, US-Regierung belegt iranische Behörde mit Sanktionen, Iranische Politiker festhalten Kernforderungen, Iranische Medien melden ExplosionenDonald Trump, US-Präsident, droht Oman im Streit um die Kontrolle der Straße von Hormus mit scharfen Konsequenzen. Iranische Revolutionsgarden greifen einen US-Luftwaffenstützpunkt an. Die US-Regierung belegt die vom Iran neu geschaffene Behörde zur Kontrolle und Mauterhebung in der Straße von Hormus mit Sanktionen. Iranische Politiker halten an Kernforderungen fest. Iranische Medien melden Explosionen östlich der iranischen Hafenstadt Bandar Abbas. Die USA bieten dem Iran in den Verhandlungen über ein Ende des Kriegs derzeit keine Lockerung von Sanktionen an.

Read more »